Esta empresa ofrece una propuesta energética sustentable para las PYMES

La propuesta se apoya en la Ley de Generación Distribuida, la cual permite a usuarios del sistema eléctrico interconectado autogenerarse con energías renovables e inyectar excedentes de generación a la red en todo el país.

El año pasado, la Secretaría de Energía estableció un aumento del 50 por ciento en los montos del beneficio promocional y mejoró condiciones de acceso para incentivar la instalación de equipos de generación distribuida a partir de energías renovables.

En una entrevista con A24.com PYMES, Otaola contó cómo se inició el proyecto, y los beneficios productivos y ambientales que pueden obtener las PYMES mediante el servicio.

Una historia de vida

“Comenzamos por la falta de energía en el país, ya que más del 50% del territorio nacional no tiene red eléctrica”, describió el socio fundador de Terba Energy.

“Esto no implica que a la mitad de la población le falta el servicio, porque la mayoría de las personas vive en las ciudades, pero en los sectores productivos como la minería, petróleo, cereales, etc., no llega la energía”, puntualizó.

“Tuvimos el caso de un cuidador de campo que solo tenía electricidad gracias a un generador con nafta. Lo prendía a la noche para poder cargar los celulares, y luego hablar con el jefe”, ejemplificó el experto.

Por esto, “armamos la empresa enfocados en sistemas off grid, sin abastecimiento de red y autónomos”, resaltó el emprendedor.

“En 2019 salió la ley de usuarios generadores, pensada para aquellas personas que viven en la ciudad y tienen abastecimiento de red. Se trata de sistemas que no son autónomos y trabajan en paralelo con la red para generar tu propia energía”.

El precio de producir

Otaola describió que “la tarifa de energía en Argentina, comparada con otros países, es muy barata. Si acá pagamos 7 centavos de dólar por la unidad de energía, en Alemania se paga 35 centavos, en Estados Unidos 17 ctvs., en Uruguay 24 ctvs. en Chile y en Brasil 16 ctvs”.

“Tenemos una de las tarifas más bajas del mundo. No cubrimos ni el costo de la materia prima para generar la energía, la mayoría se cubre con el subsidio. Y por más que los saquen sigue siendo barata”, graficó.

“Por eso, en Estados Unidos y en Europa en las rutas hay paneles solares. Acá, en 2019, con la nueva ley se le dio incentivo a aquellas personas o empresas que ponen paneles solares".

"La energía que sobra de los paneles se puede inyectar a la red eléctrica (On Grid). Además de usuarios, son generadores de energía”.

En ese sentido, el creador de Terba Energy subrayó que Ley de Generación Distribuida “tiene 3 beneficios:

-El crédito fiscal; por cada kilowatt instalado, el Gobierno te da 65 mil pesos de crédito en impuesto a las Ganancias o ingresos brutos. Recuperas un tercio de la inversión con crédito de impuestos”.

-Créditos preferenciales para grandes empresas y PYMES. Banco Provincia, Banco Nación y BICE dan créditos para la adquisición de energías renovables. Con tasas de 31% a 35% con dos años de gracia, entre otros. Son tasas muy bajas”.

-Ser usuario generador. Cualquier persona que se pone un panel solar se convierte en generador”.

El trabajo con las PYMES locales

“Comenzamos con una metalúrgica de Provincia de Buenos Aires. Le instalamos un sistema con 50% de capacidad de abastecimiento", señaló Otaola (foto) acerca de los proyectos existentes a nivel local.

"Hay muchos colegios también que están utilizando energía solar, la cual sirve para educar a los chicos en este tema”, destacó en la charla con A24.com PYMES.

El experto aclaró que “una PYME puede comenzar con una inversión de 20 kilowatts (40 paneles) en instalación industrial”.

“El 50% de nuestros clientes y cotizaciones son del rubro industria (desde PYMES hasta empresas grandes)”, precisó el empresario.

Según Otaola, “las PYMES pueden recuperar la inversión en 5 años. Después de eso van a tener la energía gratis porque te haces dueño de tu propio recurso”.

“Además, hay 17 objetivos de la ONU hasta 2030 para empujar a las industrias y, sobre todo, a las multinacionales para que vayan en esta dirección”, exclamó.

“Hay empresas grandes que no te contratan como proveedor si no tenés el certificado B. Para obtener ese certificado tenés que cumplir con ciertas pautas ambientales o sociales”, observó el mandamás de Terba Energy.

“Los picos de consumo son marcados por la red eléctrica; es un mito que con energía solar las empresas tienen menos potencia. Con estos sistemas On Grid, es una cuota más de energía, no te va a marcar el voltaje”, concluyó.