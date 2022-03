Para "El Profe" De Pablo, "el FMI no espera que Argentina pague la deuda"

"En el crédito de 2018 no hubo nada normal, por lo tanto no sirve analizar el acuerdo en parámetros normales. La plata ya la cobramos y no la vamos a poder devolver", detalló al hacer un análisis sobre los inicios de la deuda que contrajo el gobierno de Mauricio Macri.

En ese sentido, aclaró: "la política económica tiene poco ver con el acuerdo con el FMI y mucho con los problemas reales de Argentina, que son inmensos"

Y agregó de manera categórica: "el FMI tiene un incobrable entre sus balances activos. El acuerdo se hizo para evitar un bochorno mayor".

Cuál es el plan del Gobierno

Al ser consultado por las palabras del presidente Alberto Fernández en el inicio de las sesiones parlamentarias, el economista aseguró que "no esperaba nada del discurso del presidente en el Congreso. Lo escuché solo cinco minutos. No hay ningún líder en Occidente que pueda decir algo interesante, especialmente cuando no hay respuesta a los ataques de Rusia", afirmó el catedrático, acerca de la propuesta del gobierno para salir de la crisis.

Y añadió: "están festejando que la economía se recuperó a niveles del 2019. Las exportaciones crecieron un 40% pero solo por una cuestión de precios. El crecimiento en volumen fue de un 4%, que son moneditas", criticó el analista económico.

Un poco de historia argentina

"En un país presidencialista y personalista como el nuestro, cuando hay debilidad política vamos a seguir teniendo años como estos, donde nadie escucha al Presidente y no hay rumbo económico", opinó De Pablo.

"En política tenés que ser componedor porque la clave de la política es la realidad, y ésta se mide en puestos de trabajo, salarios, desocupación, pobreza y un montón de cosas más", describió.

"En política económica la balas son de verdad y no de fogueo. El mundo no depende de nosotros, sino que nosotros dependemos del mundo. Lo importante en cada momento es tener una buena lectura del mundo, que es lo que no tienen los K, y por eso quedamos siempre del lado equivocado", concluyó el experto.