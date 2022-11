Por qué Argentina necesita más asociaciones de emprendedores

En pocas palabras, emprender es empezar a hacer una cosa determinada, en especial cuando exige esfuerzo, trabajo y riesgo, y emprendedurismo lo podemos definir como la capacidad de crear, manejar y ejecutar proyectos; sería la transformación de una idea en un servicio, un negocio, o un producto. Pero, ¿qué necesita un emprendedor?

Hay varios y diversos tipos de emprendedurismo como, por ejemplo: social, corporativo, ecológico, y los de mayor crecimiento en estos últimos años, el emprendedurismo digital, siendo aquí el emprendedor, el primer beneficiado del emprendedurismo, ya que es en este último donde nacen y surgen nuevas ideas que el emprendedor puede adoptar, y los líderes del emprendedurismo motivar e innovar. Justamente, lo que necesitamos para crecer, son más líderes emprendedores, con capacitación, y formación constante.

La red de emprendedurismo

Estoy convencido de que podemos aportar una solución y apoyo a la comunidad; sé que lleva tiempo, esfuerzo, y colaboración.

Por eso formamos una red de emprendedurismo y desarrollo territorial con el desafío de generar un espacio a nivel local, un concepto que unifica canales productivos, comerciales y empresariales, siendo nexo entre empresas y universidades, entre emprendedores e industrias, entre lo público y lo privado.

Una red -faro- que propone dar luz al emprendedurismo, comenzando en territorio local y abriendo un canal de aporte en constante crecimiento, un espacio de conexión y de intercambio para el desarrollo e innovación, e integración, con la tecnología y conectividad como bandera.

Aprende, luego emprende

Según el consultor norte-americano Steve Cobak, la ecuación para un emprendimiento es: Emprendedor + Capital = Productos + Clientes = Negocio.

Digamos que:

Un emprendedor puede tener la idea y el capital, y eso puede, potencialmente, convertirse en un servicio o producto, entonces todo eso converge en un negocio, pero para que sea exitoso, necesitamos que el emprendedor con capital genere luego clientes para que ese producto o servicio se venda, y así logremos el objetivo: el negocio; por esto, el emprendedurismo es para mí, el paso efectivo y necesario para emprender, y el aporte de nuestra red, es asesorar, capacitar y efectivizar ese crecimiento.

Motivación

“Amo mi país, pero debemos comprender que cada día crecen más los ya denominados -ciudadanos del mundo- la generación que opta por irse, regresar y volverse a ir”; en uno de los capítulos de mi segundo libro -prohibido emprender-, que procuro lanzar en 2023, expreso que no hay que trabajar solo en que se queden, sino, en que cooperen con los que sí.

Mi desarrollo empresario y misión emprendedora me han sumado experiencia en los variados campos del emprendedurismo; soy cofundador de un destacado estudio mobiliario y diseño industrial, y hoy, asesor de emprendedores, motivador e iniciador de estos”; tengo muy claro que mi objetivo, es inspirar a otros.

Una mirada posible.

Mi mayor influencia es el autor, entre otros títulos, del libro: “El territorio invisible”, -Ricardo Male- ; exitoso empresario en lo privado, que luego supo liderar en el campo de la gestión pública como Secretario de Gobierno de Producción, Tecnología e Innovación; escritor, investigador y abogado con maestría ambiental, presidente de nombrada comisión, y creador de premiados proyectos reconocidos a nivel nacional e internacional de los cuales me he nutrido y nutro constantemente. Me encuentro en permanente contacto incentivando su participación en esta necesaria red; ningún actor como él para fomentar esto.

Extracto de -El territorio invisible-: El territorio es una responsabilidad de todos: es el lugar donde transcurre nuestra vida, … Es imposible imaginar el éxito de una comunidad sin el éxito de su territorio. Por eso debemos innovar, para alcanzar el desarrollo integral, haciéndolo visible a todos.

Me inspira inspirar

“Sé lo que es no tener oportunidades, elegir entre estudiar o trabajar. Sé lo que es perder, temer, creer y emprender. Por esto, y por la constante necesidad de dar aporte a mi comunidad, es que me nace compartir lo que aprendí, lo que recibí de otros, de comunicar que lo bueno es posible y que la diferencia entre decir y hacer, es el resultado”.

(*) El autor es empresario y emprendedor de Pilar.