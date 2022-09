PYMES anticipan que no podrán absorber el aumento en la energía

Problemática sectorial

“Queremos tener más en claro cómo va a ser la segmentación y la quita de subsidios. Los costos de la energía son distintos de una provincia a otra, porque cada una tiene una empresa en la cual el costo es distinto a nivel nacional”, resaltó el directivo.

La semana pasada, representantes de las PYMES del norte grande estuvieron en una reunión con gobernadores y funcionarios.

Allí quedó en claro que hay una alta dispersión de costos de acuerdo con las regiones, con lo cual se hace necesario, desde el punto de vista empresario, analizar la situación para tener una idea de cuánto pueden ser los incrementos de costos que van a tener.

“Es indudable que el sector PYME no tiene espalda financiera como para poder absorberlo y no trasladarlo al producto”, manifestó el líder de CAME.

El valor de la producción

Para los empresarios, el costo de la energía nacional va a subir un 20% primero, hasta que se retiren todas las ayudas de manera completa.

El incremento de los costos de las empresas se va a conjugar con un aumento de precios y a la vez con una menor disponibilidad de dinero de los consumidores, quienes ante un aumento de sus propias facturas domiciliarias tendrán que disponer de más recursos para cumplir con los pagos.

“Este proceso inflacionario ya de hecho le está quitando poder adquisitivo a la gente, en el último relevamiento de consumo PYME a CAME le dio una baja del 2,6%”, dijo el titular de la entidad privada.

González (foto) dijo que “lo que llama la atención fue la baja de alimentos y bebidas tanto mensual como interanual”.

El encuentro de este martes tendrá carácter nacional, con la presencia de directivos en Buenos Aires y a través de streaming con los dirigentes del interior.