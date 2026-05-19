Moria Casán contó qué le dijo al oído a Georgina Barbarossa en los Martín Fierro que selló su reconciliación

Luego, la One contó qué fue lo que le dijo a Georgina en ese instante tan especial: “Cuando nos abrazamos yo sentí que ella se emocionaba. Me parece que las dos nos dijimos ‘te quiero’, pero yo le dije: ‘Sorry si te lastimé’”.

Lejos de minimizar la situación, Moria Casán profundizó sobre las sensaciones que atravesó en ese reencuentro y dejó en claro que vivió un momento genuino. “Cuando nos abrazamos sentí que ella estaba conmovida. Estaba frágil. Para mí el momento fue verdadero, una cosa linda, juntarnos. Yo me sentí muy bien. No me pareció forzado ni hipócrita ”, sostuvo.

Además, destacó el recorrido profesional que ambas construyeron dentro del ambiente artístico. “Somos mujeres del espectáculo con una trayectoria importante. Somos prestigiosas y populares”, afirmó.

Georgina Barbarossa, Moria Casán y Caren Barbieri

Ya sobre el final del tema, volvió a remarcar lo que significó para ella ese acercamiento con Barbarossa: “Ella me dijo ‘te quiero’. Yo le dije ‘sorry si te lastimé’. Fue un momento verdadero, lindo y emotivo”.

Por otra parte, Moria también recordó el emotivo reencuentro que protagonizó con Carmen Barbieri durante la entrega de premios. Allí repasó la relación histórica que mantiene con la familia de la actriz y conductora.

“Yo era muy amiga del padre de Carmencita Barbieri. Luego ella debuta con nosotros en una revista y yo le regalo su primer vestidito. Soy muy amiga de la familia Barbieri y a Carmen la conozco desde muy chiquita. Después, en la vida, cada una va por su lado”, relató.

Finalmente, la diva se mostró reflexiva sobre el vínculo que las une pese a las diferencias que pudieron existir con el paso de los años. “Es una mujer del espectáculo que admiro y respeto. Hemos tenido nuestras idas y vueltas, pero mujeres del espectáculo como las que subimos ayer al escenario no hay muchas”, aseguró.

Y cerró con una frase contundente sobre el ambiente artístico y la trayectoria compartida entre las tres figuras: “No somos tan hipócritas en este ambiente. Somos tres mujeres que hemos recorrido un largo camino, cada una con una carrera impresionante”.

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Cuál fue la reacción de Moria Casán al perder el Martín Fierro con Wanda Nara

La ceremonia de los Premios Martín Fierro 2026 dejó uno de los momentos más comentados de la noche cuando Wanda Nara se consagró en la categoría de mejor conducción femenina, una de las más competitivas de la gala organizada por APTRA.

La conductora de MasterChef Celebrity (Telefe) se impuso en una terna integrada por figuras de gran trayectoria como Moria Casán, Pamela David, Verónica Lozano, Karina Mazzocco, Mariana Fabbiani y Georgina Barbarossa.

Cuando Santiago del Moro reveló el nombre de la ganadora, todas las miradas se posaron en la reacción de Moria Casán, quien sorprendió con su actitud desde la mesa.

moria casan reaccion wanda nara martin fierro

La diva, lejos de mostrarse molesta por el resultado, decidió acompañar el triunfo de su colega con aplausos y sonrisas, dejando en claro su felicidad por el reconocimiento a Wanda Nara.

“¡Bravo! ¡Muy bien!”, lanzó con entusiasmo la conductora de La mañana con Moria (El Trece), mientras levantaba los brazos y celebraba el momento. En tanto, Wanda no pudo contener las lágrimas y se fundió en un abrazo con sus hijas y su mamá, Nora Colosimo, en una escena cargada de emoción.