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El impactante momento en que dos elefantes aplastaron y mataron a una turista en un santuario

La mujer de 33 años observaba el baño de elefantes en un santuario turístico del sur de la India cuando quedó atrapada en medio de una violenta pelea entre dos animales. El dramático episodio quedó grabado.

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El impactante momento en que dos elefantes aplastaron y mataron a una turista en un santuario. (Foto: captura de video)

El impactante momento en que dos elefantes aplastaron y mataron a una turista en un santuario. (Foto: captura de video)

Una mujer de 33 años murió aplastada por dos elefantes en medio de una violenta pelea ocurrida frente a decenas de visitantes en el Campamento de Elefantes Dubare, en el estado de Karnataka, India. El dramático episodio quedó registrado en video y generó una fuerte conmoción en el país.

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La víctima, identificada como Jyunesh, observaba el tradicional baño de los animales en el río Cauvery cuando quedó atrapada en medio del enfrentamiento entre dos paquidermos. Las imágenes, que rápidamente se viralizaron en redes sociales, muestran el momento exacto en que uno de los elefantes embiste al otro y termina cayendo sobre la turista.

El dramático accidente en el santuario de elefantes

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El hecho ocurrió el lunes en el popular Campamento de Elefantes Dubare, un complejo ecoturístico administrado por el gobierno de Karnataka y conocido por permitir a los turistas interactuar de cerca con elefantes entrenados.

Según informaron medios locales como NDTV, la mujer se encontraba observando cómo los cuidadores bañaban a los animales en el río, una de las actividades más populares del lugar.

Sin embargo, en medio de la rutina diaria, dos elefantes comenzaron a enfrentarse violentamente.

La turista que murió en la pelea de elefantes

Testigos relataron que el ambiente cambió en segundos: los animales empezaron a empujarse y uno de ellos perdió el equilibrio durante el forcejeo. En ese momento cayó sobre la turista, que no logró escapar.

La escena provocó gritos, corridas y momentos de pánico entre los visitantes.

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Las imágenes del episodio comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y medios de comunicación de la India.

El video muestra a varios turistas muy cerca de los animales al momento del enfrentamiento, lo que volvió a poner el foco sobre los protocolos de seguridad en este tipo de santuarios turísticos.

Tras la tragedia, el ministro de Bosques, Ecología y Medio Ambiente de Karnataka, Eshwar Khandre, calificó el hecho como “impactante” y ordenó una investigación urgente para determinar responsabilidades.

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