El impactante momento en que dos elefantes aplastaron y mataron a una turista en un santuario

Según informaron medios locales como NDTV, la mujer se encontraba observando cómo los cuidadores bañaban a los animales en el río, una de las actividades más populares del lugar.

Sin embargo, en medio de la rutina diaria, dos elefantes comenzaron a enfrentarse violentamente.

La turista que murió en la pelea de elefantes

Testigos relataron que el ambiente cambió en segundos: los animales empezaron a empujarse y uno de ellos perdió el equilibrio durante el forcejeo. En ese momento cayó sobre la turista, que no logró escapar.

La escena provocó gritos, corridas y momentos de pánico entre los visitantes.

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Las imágenes del episodio comenzaron a circular rápidamente en redes sociales y medios de comunicación de la India.

El video muestra a varios turistas muy cerca de los animales al momento del enfrentamiento, lo que volvió a poner el foco sobre los protocolos de seguridad en este tipo de santuarios turísticos.

Tras la tragedia, el ministro de Bosques, Ecología y Medio Ambiente de Karnataka, Eshwar Khandre, calificó el hecho como “impactante” y ordenó una investigación urgente para determinar responsabilidades.