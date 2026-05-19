El escándalo que enfrentó a Wanda Nara y Fede Bal en los Martín Fierro: qué pasó

A lo que Camilo García explicó en ese contexto que Wanda había solicitado reservar la suite que ya había sido reservada por Fede Bal, algo que la incomodó.

“Hay un lío con una habitación que quería Wanda Nara que la reservó Federico Bal, él lo hizo con antelación, que tenía dos camas presidencial suite, en una cifra estimada en 1500 dólares”, contó el periodista.

"Hay otra que vale un palo y algo, con solo una cama king size y más de 100 metros cuadrados", remarcó. Sin embargo, García contó que se contactó con Fede Bal por este tema y que el hijo de Carmen Barbieri no estaba al tanto de nada.

“Yo hablé con Federico y no tenía ni idea de esta polémica. Me dijo: ‘amigo estoy regando las plantas de mi casa’”, cerró sobre esa pequeña polémica silenciosa entre Wanda Nara y Fede Bal en la previa a los Martín Fierro.

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Rodrigo Lussich indignado por el Martín Fierro a Wanda Nara como mejor conductora

Rodrigo Lussich, conductor de Intrusos (América Tv), reaccionó al instante desde las redes sociales tras la elección de Wanda Nara como mejor conductora en los Premios Martín Fierro 2026.

El conductor del ciclo de espectáculos fue contundente y cuestionó la elección de los integrantes de APTRA en una de las ternas claves de la gala. "Después se enojan porque uno dice que el Martín Fierro es una vergüenza", comenzó furioso Rodrigo Lussich desde su cuenta en X.

Y agregó en total desacuerdo con esa premiación: "Wanda Nara mejor conductora de la tele, mejor que Mariana Fabbiani, Verónica Lozano, Pamela David, Georgina Barbarossa, Moria Casán y Karina Mazocco. Y que todo el resto que no nominaron. ¡Toda de ustedes!".

Cabe recordar que la animadora de MasterChef Celebrity integró la terna a mejor conducción con Moria Casán, Pamela David, Verónica Lozano, Karina Mazzocco, Mariana Fabbiani y Georgina Barbarossa.