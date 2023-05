Se consagró como el emprendedor argentino del año y en junio competirá por el premio mundial

Los emprendedores argentinos siguen innovando y creciendo en el mapa empresarial local, regional y, en muchos casos, a nivel global. Por eso, el reconocimiento a su tarea siempre será bien recibido en el ecosistema. Al respecto, en la categoría Master de la última edición del Entrepreneur of the Year EY 2023, el premio mayor fue para Miguel Santos, fundador de Technysis. De esta manera, Santos competirá en Mónaco (Francia) con más de 50 emprendedores de todo el mundo por el premio World Entrepreneur Of the Year.