Tips para negociar con pymes de Israel, un país que apunta a la innovación tecnológica

No es raro pasear por una góndola en un supermercado en Israel y ver productos como cortes de carnes y vinos, entre otros, con la etiqueta made in Argentina. O también –no hace mucho tiempo– prender la tele y ver series argentinas como las producciones Casi ángeles y Rebelde Way, o encontrar un show de Lali Espósito y de Natalia Oreiro.