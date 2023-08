Trajo una tendencia de EE.UU. y terminó firmando acuerdos con grandes productoras de ese país

-¿Cómo surgió la idea de Peppers?

-La historia es un poco random. Yo tenía un amigo que viajaba bastante seguido a Estados Unidos. Desde ahí siempre traía ropa. Un día vino con la onda de los pantalones estilo pijama que me llamó la atención.

Para finales de 2017, en Argentina, todavía eso no era tendencia y se nos ocurrió que al típico pantalón súper cómodo de cuadrillé le podíamos poner una impronta más juvenil con impresiones de personajes que generaran nostalgia. Y así surgió la idea.

Los amigos fueron al Barrio de Once donde compraron rollos de tela para hacer las primeras muestras.

Ambos tenían sus veranos planeados, pero igual armaron un perfil de Instagram creyendo que, capaz, alguna venta sucedía.

“Ese verano trabajé mucho más de lo que me hubiese imaginado”, confiesa Lucas, que ya desde el primer día recibió más de 400 consultas de todo el país y al poco tiempo se animaron a abrir el primer showroom en Palermo.

Peppers 1.jpg Pantalones coloridos de la Mujer Maravilla y Krusty el payaso.

-¿Cómo fue la propuesta de Warner?

-El primer pantalón que hicimos fue con las impresiones del Pato Lucas de la franquicia Looney Tunes, como se hizo viral en redes la gente que manejaba las marcas de Warner en Argentina nos contactó para hacernos una propuesta.

Si soy honesto, los números no eran para nada alentadores y de haber hecho algún análisis de mercado no hubiese cerrado para nada. Pero confiamos en nuestro instinto y aceptamos el acuerdo, que hoy no solo es con Warner, sino con Nickelodeon y Peanuts.

Estas productoras confían en Peppers por la calidad de sus prendas y el trabajo que realizan en redes sociales (donde tienen más de 300 mil seguidores ) .

“Si bien trabajamos con influencers, tratamos de generar contenido propio y marcar una impronta que nos diferencia”, explica Lucas, quien además afirma que hoy quienes imponen la tendencia son los protagonistas de la escena musical argentina.

PEPPER FINAL.jpg

Las estrellas del Trap argentino como Duki o María Becerra son los que impulsan las marcas argentinas al mundo.

“El nivel de consultas del primer año fue tan grande que ese mismo verano decidimos abrir un showroom en Palermo”, cuenta Lucas sobre el crecimiento de la marca.

Para ese momento el equipo de trabajo eran los mismos fundadores, un contador y una jefa de producto, Andrea, quien lo sigue siendo hasta el día de hoy.

“Entre 2018 y 2020 hicimos como pudimos mientras sosteníamos nuestros trabajos particulares”, recuerda, pero en marzo de 2020 llegó la pandemia y todo cambió para Peppers.

“Si bien el comercio digital existe desde antes de la pandemia, en Argentina todavía había muchas dudas en su uso, la seguridad y demás”, explica Lucas quien agrega: “La gente dudaba de la calidad, los talles, no tenían claro el tema devoluciones y los tiempos de envío”.

PEPPER NUEVO.jpg Rick and Morty también está en los buzos de Peppers.

Pero llegó el confinamiento y ese año con la ayuda de familiares y amigos lograron que Peppers se convirtiera en su única ocupación, tanto Lucas como su socio renunciaron a sus trabajos y hasta el día de hoy se dedican a su emprendimiento.

Hoy Peppers es más que una marca monoproducto, gracias al crecimiento de la tienda online sumaron sweaters, buzos y ya a fines de 2020 lanzaron la primera línea de trajes de baño.

La distribución de su venta actualmente es un 65% de forma virtual, relegando la del local físico al 35%.

-¿Cómo fue el proceso de profesionalización de la marca?

-Hoy trabajamos mucho con las herramientas de Workspace (gmail, drive, meet, etc), y de a poco empezamos a implementar soluciones como Meta o Trello para tener una mejor organización de nuestro día a día, pero en la práctica los grupos de whatsapp es donde sucede todo. Hemos intentado algunas herramientas de CRM, pero no llegaron a adaptarse a nuestras necesidades.

La toma de decisiones en base a datos es uno de los principales secretos de la marca.

Los ratios más analizados por Lucas son las ventas de artículos por día, la demanda por talles y el desarrollo de cada licencia.

En base a esto se organizan con un sistema de producción a demanda y un diagrama de lanzamientos que los ayuda a mantener la atención de la audiencia target.

“Tratamos de hacer dos batches por mes y lanzar un producto nuevo cada quince días”, explica. Razones por las cuales producir en argentina sigue siendo la alternativa elegida. “Hicimos pruebas en India y China por temas de calidad de la materia prima”, indica Lucas, “pero no hemos logrado que estas opciones se adecúen a nuestro sistema de producción”.

Según la Cámara Argentina de la Indumentaria (CAI), la industria de la moda genera actualmente más de 400.000 puestos de trabajo en el país, siendo de las primeras en un ranking que incluye al transporte y la reparación e instalación de maquinarias y equipos.

A su vez es uno de los rubros más impactados por la inflación llegando a sufrir aumentos en sus costos superiores al 100%.

Warner.jpg Buzo con los personajes de Looney Tunes

Según el informe publicado por el Ministerio de Economía sobre la industria textil desde 2021 se evidenció un incremento en la produccion de prendas de vestir a partir de la mayor circulacion de marcas pequeñas como Pepper e impulsado por la disminucion de las importaciones (-12% desde 2020).

-¿Sueñan con crecer en otros mercados?

-Hemos tenido todo tipo de experiencia, pero no por eso dejamos de intentarlo. Hoy día estamos desarrollando la marca con una tienda virtual en Chile y Uruguay, en este último tenemos dos puntos de venta (uno en Montevideo -Carrasco, y otro en Punta del Este).

Lucas sigue profesionalizando su equipo de trabajo para perfeccionar sus estrategias de venta y poder llegar a un mayor público.

(*) El autor es redactor de Somos Pymes y emprendedor.