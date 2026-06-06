La vigilia por el Indio Solari en Avellaneda: fanáticos acampan para darle el último adiós

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Ya hay filas para ingresar al velatorio

Con el correr de la tarde comenzaron a formarse las primeras filas sobre la avenida Mitre. La vigilia también mostró cómo el legado del Indio Solari atraviesa distintas edades y generaciones.

Muchos asistentes llevaron sillas, reposeras y elementos para pasar la noche mientras aguardaban la apertura de las puertas del microestadio José María Gatica. La expectativa por la convocatoria es enorme y los organizadores no descartan que miles de personas lleguen durante toda la jornada del domingo.

Cómo será el velatorio del Indio Solari en Avellaneda

La despedida pública se realizará en el microestadio José María Gatica, ubicado dentro del Parque Domínico, sobre avenida Bartolomé Mitre al 5000. Las puertas abrirán este domingo a las 11 de la mañana y el ingreso se realizará por la intersección de Mitre y General Otero.

Los asistentes ingresarán al estadio para despedirse del músico y luego saldrán nuevamente hacia la avenida Mitre, en dirección a Wilde. Según informó la familia, el velatorio permanecerá abierto "hasta que haga falta", para que todos los seguidores tengan la posibilidad de darle el último adiós.

Captura Pogo de despedida. (Foto: captura A24)

Ante la magnitud de la convocatoria, la provincia de Buenos Aires organizó un importante operativo de seguridad que podría alcanzar los 1.500 efectivos policiales. Además, habrá postas sanitarias distribuidas en distintos puntos estratégicos y corredores especiales para ordenar el ingreso al predio.

El pedido de la familia para una despedida en paz

En el comunicado oficial difundido por las redes del músico, la familia pidió que la jornada se desarrolle con respeto y tranquilidad. "No será el momento de sacar afuera la rabia ni de caer en provocaciones, sino de honrarlo y estrechar los lazos entre todos", expresaron.