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La vigilia por el Indio Solari en Avellaneda: fanáticos acampan para darle el último adiós

La emoción, los recuerdos y las canciones del líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota marcaron una jornada atravesada por el dolor.

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Uno de los tanots pogos. (Foto: captura A24)

Uno de los tanots pogos. (Foto: captura A24)

A horas del velatorio de Carlos "Indio" Solari, miles de seguidores comenzaron a concentrarse en Avellaneda para participar de una despedida que promete ser histórica. Mientras este sábado se realizaba un banderazo en el Obelisco que terminó con incidentes, muchos fanáticos decidieron trasladarse directamente al Parque Domínico para iniciar una extensa vigilia a la espera de la apertura del velatorio prevista para este domingo.

Leé también El comunicado de la familia del Indio Solari sobre el velatorio: "Hasta que haga falta"
El comunicado de la familia del Indio Solari sobre el velatorio:. (Foto: Reuters)

La emoción, los recuerdos y las canciones del líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota marcaron una jornada atravesada por el dolor y la necesidad de acompañar por última vez a uno de los artistas más influyentes de la música argentina.

Incluso antes de que la familia confirmara oficialmente el lugar de la despedida a través de las redes sociales del músico, los primeros seguidores ya habían comenzado a acercarse al Parque Domínico. Allí compartieron anécdotas, escucharon canciones del Indio Solari, tocaron guitarras y comenzaron una vigilia que se extendió durante toda la tarde y la noche del sábado.

Historias sobr recitales históricos se repitieron durante toda la jornada que fueron registrados por los móviles de A24. Muchos seguidores destacaron la influencia que la música del artista tuvo en momentos clave de sus vidas y la necesidad de estar presentes en esta despedida.

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Ya hay filas para ingresar al velatorio

Con el correr de la tarde comenzaron a formarse las primeras filas sobre la avenida Mitre. La vigilia también mostró cómo el legado del Indio Solari atraviesa distintas edades y generaciones.

Muchos asistentes llevaron sillas, reposeras y elementos para pasar la noche mientras aguardaban la apertura de las puertas del microestadio José María Gatica. La expectativa por la convocatoria es enorme y los organizadores no descartan que miles de personas lleguen durante toda la jornada del domingo.

Cómo será el velatorio del Indio Solari en Avellaneda

La despedida pública se realizará en el microestadio José María Gatica, ubicado dentro del Parque Domínico, sobre avenida Bartolomé Mitre al 5000. Las puertas abrirán este domingo a las 11 de la mañana y el ingreso se realizará por la intersección de Mitre y General Otero.

Los asistentes ingresarán al estadio para despedirse del músico y luego saldrán nuevamente hacia la avenida Mitre, en dirección a Wilde. Según informó la familia, el velatorio permanecerá abierto "hasta que haga falta", para que todos los seguidores tengan la posibilidad de darle el último adiós.

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Pogo de despedida. (Foto: captura A24)

Pogo de despedida. (Foto: captura A24)

Ante la magnitud de la convocatoria, la provincia de Buenos Aires organizó un importante operativo de seguridad que podría alcanzar los 1.500 efectivos policiales. Además, habrá postas sanitarias distribuidas en distintos puntos estratégicos y corredores especiales para ordenar el ingreso al predio.

El pedido de la familia para una despedida en paz

En el comunicado oficial difundido por las redes del músico, la familia pidió que la jornada se desarrolle con respeto y tranquilidad. "No será el momento de sacar afuera la rabia ni de caer en provocaciones, sino de honrarlo y estrechar los lazos entre todos", expresaron.

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