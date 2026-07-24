La actitud de Luck Ra que llamó la atención tras los rumores de separación con La Joaqui

Qué dijeron sobre la separación de Luck Ra y La Joaqui

En LAM (América TV) revelaron que La Joaqui y Luck Ra estarían atravesando una fuerte crisis de pareja y que llevarían varias semanas distanciados. Uno de los indicios que llamó la atención fue la actividad en sus redes sociales: las últimas postales juntos corresponden a mayo, algo llamativo ya que ambos solían compartir momentos de su relación públicamente.

Según contaron en el programa de Ángel de Brito, la situación entre ellos sería compleja: “Ellos están en una crisis muy profunda. No están juntos. Ya hace casi un mes y pico, mes y medio. Obviamente, tal vez salgan a negarlo, pero no están bien”.

Además, señalaron que la decisión de tomar distancia habría surgido por iniciativa del cantante, mientras que La Joaqui seguiría apostando por el vínculo. “Él quiere otra cosa para su vida. Ella está muy enamorada y no lo puede entender”, explicaron.

“Tomaron la decisión de guardarse mediáticamente en este momento para que ella pueda estar un poco más fuerte para cuando quieran anunciar este tema”, aseguraron que ambos habrían decidido mantener un perfil bajo.

Por último, remarcaron que no sería la primera crisis de la pareja y recordaron un episodio anterior que lograron superar: “Ponele que hace seis meses tuvieron una crisis también. Lograron reflotar, salir adelante. Pero bueno, hay un montón de cosas en el medio”.

"Él tiene un grupo con los traperos conocidos donde ella nunca más fue a ninguna juntada. Ese grupo salía a bailar, él hacía mucho asado y ella nunca más apareció”, mencionaron cambios en la rutina social del cordobés como otro indicio.