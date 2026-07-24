A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
Todo dicho

La actitud de Luck Ra que llamó la atención tras los rumores de separación con La Joaqui

Tras conocerse que La Joaqui y Luck Ra estarían atravesando una crisis de pareja, un clip del cantante volvió a encender las alarmas y dejó la separación casi confirmada.

24 jul 2026, 23:56
Banner seguínos en google Primicias Ya
La actitud de Luck Ra que llamó la atención tras los rumores de separación con La Joaqui

La actitud de Luck Ra que llamó la atención tras los rumores de separación con La Joaqui

La actitud de Luck Ra que llamó la atención tras los rumores de separación con La Joaqui

La actitud de Luck Ra que llamó la atención tras los rumores de separación con La Joaqui

Con el correr de las horas, nuevos detalles parecen confirmar la fuerte crisis que atravesarían La Joaqui y Luck Ra. Luego de la versión que lanzó Pepe Ochoa en LAM (América TV) este 24 de julio, el panelista aseguró que la decisión de tomar distancia habría partido del cantante: “Él quiere otra cosa para su vida y ella no lo puede entender ”.

Por otro lado, también hizo hincapié en una serie de videos que despertaron sospechas entre los fanáticos de la pareja. En las imágenes, según señalaron, llamó la atención el comportamiento del cordobés durante un streaming que realizó en España donde indirectamente se hacía referencia a la cantante: Muchos fanáticos empezaron a sospechar. Todo el chat le preguntaba por esta crisis. Eran todos los mensajes sobre ese tema y él no respondía nada ”.

Leé también

La Joaqui y Luck Ra estarían separados tras una fuerte crisis: "Él quiere..."

La Joaqui y Luck Ra estarían separados tras una fuerte crisis: Él quiere...

Uno de los comentarios que leyeron durante la transmisión generó sorpresa:Yo nunca, nunca estuve con una cantante”, lanzaron. Ante la repercusión de la frase, quien estaba leyendo el mensaje rápidamente se retractó:Perdón, pido disculpas”. Lejos de tomárselo a mal, el cantante se lo tomó con humor y respondió entre risas: “No pasa nada, está bien”.

Sin embargo, los comentarios continuaron y otro usuario escribió: “Normal es la ex”. A lo que él simplemente coincidió: “Total, de acuerdo”.

Qué dijeron sobre la separación de Luck Ra y La Joaqui

En LAM (América TV) revelaron que La Joaqui y Luck Ra estarían atravesando una fuerte crisis de pareja y que llevarían varias semanas distanciados. Uno de los indicios que llamó la atención fue la actividad en sus redes sociales: las últimas postales juntos corresponden a mayo, algo llamativo ya que ambos solían compartir momentos de su relación públicamente.

Según contaron en el programa de Ángel de Brito, la situación entre ellos sería compleja: Ellos están en una crisis muy profunda. No están juntos. Ya hace casi un mes y pico, mes y medio. Obviamente, tal vez salgan a negarlo, pero no están bien.

Además, señalaron que la decisión de tomar distancia habría surgido por iniciativa del cantante, mientras que La Joaqui seguiría apostando por el vínculo. Él quiere otra cosa para su vida. Ella está muy enamorada y no lo puede entender”, explicaron.

Tomaron la decisión de guardarse mediáticamente en este momento para que ella pueda estar un poco más fuerte para cuando quieran anunciar este tema, aseguraron que ambos habrían decidido mantener un perfil bajo.

Por último, remarcaron que no sería la primera crisis de la pareja y recordaron un episodio anterior que lograron superar: Ponele que hace seis meses tuvieron una crisis también. Lograron reflotar, salir adelante. Pero bueno, hay un montón de cosas en el medio.

"Él tiene un grupo con los traperos conocidos donde ella nunca más fue a ninguna juntada. Ese grupo salía a bailar, él hacía mucho asado y ella nunca más apareció”, mencionaron cambios en la rutina social del cordobés como otro indicio.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Luck Ra La Joaqui

Lo más visto