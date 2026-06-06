Tensión en el homenaje al Indio Solari: detenidos y policías heridos durante incidentes en el Obelisco

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Piedras, botellas y corridas en pleno centro porteño

El operativo policial generó momentos de tensión cuando un grupo de personas comenzó a increpar a los agentes. La situación escaló rápidamente y derivó en corridas, empujones y lanzamiento de piedras y botellas contra el cordón policial.

Como consecuencia de los enfrentamientos, dos efectivos resultaron heridos y trece personas fueron detenidas por los incidentes.

Familias y fanáticos se alejaron del lugar

Mientras se desarrollaban los disturbios, muchas de las familias y seguidores que habían llegado para participar pacíficamente del homenaje decidieron retirarse de la zona para evitar quedar involucrados en los enfrentamientos.

El banderazo había sido convocado a través de redes sociales y formaba parte de las distintas manifestaciones espontáneas organizadas en todo el país tras la muerte del músico.

Durante gran parte de la jornada, los asistentes cantaron canciones emblemáticas del repertorio ricotero, exhibieron banderas y compartieron mensajes de despedida para el artista.

2YNP74CQKZFK7D5FL2GM3ZHDXY Incidentes en el Obelisco en despedida Indio Solari.

Qué dijeron desde el Gobierno porteño

Tras los incidentes, desde la Ciudad de Buenos Aires remarcaron que mantendrán los controles sobre la venta ambulante ilegal y los desórdenes en el espacio público. "La Ciudad no va a permitir la venta ilegal ni hechos de violencia que alteren el orden en el espacio público", afirmaron voceros oficiales.

El episodio ocurrió a pocas horas de la despedida pública del Indio Solari, que se realizará este domingo en el Parque Domínico de Avellaneda y para la que se espera una convocatoria multitudinaria de fanáticos llegados desde distintos puntos del país.

Las autoridades bonaerenses ya anunciaron un operativo especial con más de 1.500 efectivos para garantizar la seguridad durante el último adiós al histórico referente del rock nacional.