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Tensión en el homenaje al Indio Solari: detenidos y policías heridos durante incidentes en el Obelisco

Los enfrentamientos se dieron tras el desalojo de vendedores ambulantes de bebidas alcohólicas. El episodio ocurrió mientras cientos de seguidores se concentraban en el centro porteño.

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Tensión en el homenaje al Indio Solari. (Foto: captura A24)

Tensión en el homenaje al Indio Solari. (Foto: captura A24)

La despedida de los fanáticos a Carlos "Indio" Solari en el Obelisco terminó con incidentes, detenidos y efectivos policiales heridos. Según informaron fuentes del Gobierno porteño, trece personas fueron arrestadas este sábado tras los disturbios que se registraron durante el multitudinario banderazo organizado en homenaje al histórico líder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Leé también Miles de fanáticos despiden al Indio Solari: banderazos en el Obelisco porteño en la previa del velatorio
Banderazo en el Obelisco para recordar al Indio Solari.Foto: Agencia NA. 

El episodio ocurrió mientras cientos de seguidores se concentraban en el centro porteño para recordar al músico fallecido a los 77 años, en la previa de la despedida pública prevista para este domingo en Avellaneda.

De acuerdo con la información oficial, alrededor de las 17 horas la Policía de la Ciudad detectó la presencia de vendedores ambulantes que comercializaban bebidas alcohólicas en las inmediaciones del Obelisco.

Según detallaron las autoridades, varios de ellos transportaban conservadoras y heladeras portátiles cargadas con cerveza, fernet y otras bebidas destinadas a quienes participaban del homenaje. Ante esta situación, los efectivos avanzaron para secuestrar la mercadería y retirar a los vendedores de la zona.

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Piedras, botellas y corridas en pleno centro porteño

El operativo policial generó momentos de tensión cuando un grupo de personas comenzó a increpar a los agentes. La situación escaló rápidamente y derivó en corridas, empujones y lanzamiento de piedras y botellas contra el cordón policial.

Como consecuencia de los enfrentamientos, dos efectivos resultaron heridos y trece personas fueron detenidas por los incidentes.

Familias y fanáticos se alejaron del lugar

Mientras se desarrollaban los disturbios, muchas de las familias y seguidores que habían llegado para participar pacíficamente del homenaje decidieron retirarse de la zona para evitar quedar involucrados en los enfrentamientos.

El banderazo había sido convocado a través de redes sociales y formaba parte de las distintas manifestaciones espontáneas organizadas en todo el país tras la muerte del músico.

Durante gran parte de la jornada, los asistentes cantaron canciones emblemáticas del repertorio ricotero, exhibieron banderas y compartieron mensajes de despedida para el artista.

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Incidentes en el Obelisco en despedida Indio Solari.&nbsp;

Incidentes en el Obelisco en despedida Indio Solari.

Qué dijeron desde el Gobierno porteño

Tras los incidentes, desde la Ciudad de Buenos Aires remarcaron que mantendrán los controles sobre la venta ambulante ilegal y los desórdenes en el espacio público. "La Ciudad no va a permitir la venta ilegal ni hechos de violencia que alteren el orden en el espacio público", afirmaron voceros oficiales.

El episodio ocurrió a pocas horas de la despedida pública del Indio Solari, que se realizará este domingo en el Parque Domínico de Avellaneda y para la que se espera una convocatoria multitudinaria de fanáticos llegados desde distintos puntos del país.

Las autoridades bonaerenses ya anunciaron un operativo especial con más de 1.500 efectivos para garantizar la seguridad durante el último adiós al histórico referente del rock nacional.

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