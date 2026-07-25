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El trauma que viven las hijas de Wanda Nara tras el robo en su casa en Milán

Nora Colosimo dio detalles de las secuelas que enfrentan sus nietas luego del robo en la casa de Wanda Nara en Milán.

25 jul 2026, 09:03
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El trauma que viven las hijas de Wanda Nara.

El trauma que viven las hijas de Wanda Nara.

El trauma que viven las hijas de Wanda Nara.

El trauma que viven las hijas de Wanda Nara.

Nora Colosimo habló en PrimiciasYa (América TV) sobre las secuelas que dejó el violento robo sufrido en la casa de campo de Wanda Nara en Milán, y reveló el difícil momento que atraviesan sus nietas tras el episodio.

La mamá de la empresaria fue contundente al describir el estado emocional de las chicas: "Mis nietas hoy no duermen de noche. Tienen pánico".

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Con lujo de detalles, Nora reconstruyó el momento de mayor terror que vivió una de las nenas durante el asalto: "La nena más grande le vio los ojos a uno de los delincuentes, que estaba agachado en la cocina en cuatro patas. La nena fue a esconderse al baño con nosotros".

Además, la mamá de Wanda Nara buscó aclarar cómo fue realmente la secuencia de los hechos, ante versiones que circularon con datos imprecisos: "Todos los que hablan, suman cosas que no pasaron. Nos escondimos en un baño. Yo ya estaba arriba con Isabella. Los tres nenes quedaron abajo viendo el partido, ellos los vieron a los delincuentes y se escondieron conmigo, en el baño", completó.

¿Mauro Icardi orquestó el robo en la casa de Wanda Nara en Milán?

Marina Calabró le lanzó una pregunta filosa a Nora Colosimo al aire de PrimiciasYa (América TV): "¿Es capaz Icardi de haber armado el robo estando sus hijas ahí, en el lugar de los hechos, con cuchillos, con cuatro encapuchados?".

Ante esto, la mamá de Wanda Nara no descartó la hipótesis y respondió tajante: "Si es así, eso sería macabro".

Nora aprovechó además para aclarar un dato que circulaba de manera errónea, ya que Marina le señaló que la versión de los cuchillos la había dado Ana Rosenfeld: "Ana se equivocó", sostuvo, y remarcó que ella fue quien vivió el hecho en primera persona junto a sus nietas y, en los últimos días, se dijeron cosas que no fueron ciertas sobre lo ocurrido.

     

 

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