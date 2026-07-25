El trauma que viven las hijas de Wanda Nara tras el robo en su casa en Milán

¿Mauro Icardi orquestó el robo en la casa de Wanda Nara en Milán?

Marina Calabró le lanzó una pregunta filosa a Nora Colosimo al aire de PrimiciasYa (América TV): "¿Es capaz Icardi de haber armado el robo estando sus hijas ahí, en el lugar de los hechos, con cuchillos, con cuatro encapuchados?".

Ante esto, la mamá de Wanda Nara no descartó la hipótesis y respondió tajante: "Si es así, eso sería macabro".

Nora aprovechó además para aclarar un dato que circulaba de manera errónea, ya que Marina le señaló que la versión de los cuchillos la había dado Ana Rosenfeld: "Ana se equivocó", sostuvo, y remarcó que ella fue quien vivió el hecho en primera persona junto a sus nietas y, en los últimos días, se dijeron cosas que no fueron ciertas sobre lo ocurrido.