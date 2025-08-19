A24.com

"No pienso como él": Florencia Peña marcó distancia de Guillermo Francella y Homo Argentum

Florencia Peña se refirió a la polémica que generó la película protagonizada por Guillermo Francella, Homo Argentum.

19 ago 2025, 18:08
Homo Argentum, la nueva película de Mariano Cohn y Gastón Duprat protagonizada por Guillermo Francella, no solo arrasó en taquilla desde su estreno el pasado jueves, con más de 500 mil espectadores en sus primeros días, sino que también desató una intensa controversia que va mucho más allá del cine. Lo que comenzó como un fenómeno de convocatoria se convirtió rápidamente en el epicentro de una grieta cultural y política: mientras algunos celebran su mirada crítica sobre la "argentinidad", otros la acusan de ser una pieza alineada con el discurso libertario del gobierno de Javier Milei. Las declaraciones de Francella sobre el cine de autor y el arte contemporáneo, sumadas al respaldo explícito del Presidente, encendieron el debate entre artistas, reabriendo viejas tensiones sobre qué tipo de arte merece ser financiado y qué representa realmente al público argentino.

En medio de este clima, Florencia Peña se refirió al tema en el programa Intrusos (América TV). "Yo creo que ahí hay una ensalada rusa, que se han mezclado todos los temas. Voy a decir lo que digo siempre: a Guille lo adoro, tengo un gran cariño por él. No solamente porque hemos trabajado mucho juntos, sino también porque ha sido un gran maestro para mí en todo lo que es la comedia, así que yo sé dividir las aguas", comenzó diciendo la actriz.

Y remarcó: "No pienso para nada como él, pero lo maravilloso de eso es que nosotros podemos compartir el trabajo y muchas veces la vida, sin sentirnos enemigos. No estoy de acuerdo con lo que dijo, para mí el arte no puede estar supeditado a un resultado".

"La cultura de un pueblo es esencial, es esencial que haya un Estado presente como en los países más desarrollados del mundo, que banque cierta parte de esa cultura. No estoy de acuerdo con lo que dijo Guille, cuando uno filma una película no sabemos cómo le va a ir. Yo he hecho cosas muy buenas a las que no ha ido nadie y cosas no muy buenas que se llenaron, no es una referencia", opinó.

En otra parte, sostuvo: "Yo creo que el arte es subjetivo. Nadie puede decir qué es bueno y qué es malo. Celebro que le esté yendo bien, que la gente pueda ir a verla y dar su opinión. Pero al meterse el Presidente a dar una opinión, todo se pone en un lugar muy político".

"Nunca voy a poner en el paredón de fusilamiento a Guillermo ni a ningún compañero mío por decir cosas con las que no acuerdo. Lo que sí creo es que es bienvenido el debate cuando estas cosas pasan. El cariño que le tengo no tiene nada que ver con mi manera de pensar", cerró Peña.

Polémica y ola de críticas a Guillermo Francella por sus declaraciones

Guillermo Francella se convirtió en el foco de una fuerte polémica tras su participación en una entrevista en Olga, el canal de streaming liderado por Migue Granados. Durante el encuentro, el reconocido actor de títulos como El secreto de sus ojos, Casados con hijos y El encargado se expresó sin filtros y lanzó críticas directas hacia el arte contemporáneo y ciertos estilos del cine actual. Con contundencia, Francella afirmó: "Hay cine que es muy premiado pero que le da la espalda al público". Incluso fue más allá al señalar que apenas cuatro personas asisten a ver esas películas, ni siquiera los familiares del director, porque "no representan a nadie". "A veces estás viendo y decís ¿terminó? ¿Cómo que terminó?".

En otro momento de la charla, Francella profundizó su postura al referirse a algunas expresiones del arte moderno: "A veces ves un botín, un sacachispas con una media sucia adentro y pagan dos palos verdes. Eso es arte para los que saben de arte. Yo no lo veo".

Sus palabras generaron una fuerte repercusión, dividiendo opiniones entre quienes lo apoyaron y quienes lo criticaron con dureza. Entre los comentarios más duros se destacaron frases como: "Si no sabe de arte contemporáneo sería bueno que cierre el apellido", y "Lo que no entiende Francella es que sus programas y sus películas (una peor que la otra) las vieron porque fueron publicitadas, no porque tenían un vínculo especial con la gente".

Por otro lado, hubo quienes coincidieron con su mirada: "Habla de snobismo en el arte anti popular. Y tiene razón cuando dice que son obras sin identificación con el público, porque están sobre el ego del artista". "Está recontra autorizado para hablar o criticar cine, ¿no te parece?", concluyeron.

Más allá de las posturas enfrentadas, sus dichos volvieron a poner sobre la mesa un debate que sigue vigente: ¿el arte contemporáneo es una forma legítima de expresión que requiere sensibilidad y formación para ser comprendida?

