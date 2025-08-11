Ramiro Marra volvió a criticar la gestión de Riquelme en Boca: "Venden humo"

El economista y legislador porteño, con pasado en La Libertad Avanza volvió a criticar la gestión de Juan Román Riquelme en Boca Juniors a través de sus redes sociales.
El legislador porteño, reconocido hincha de Boca, fue duro contra Riquelme por el proyecto de remodelación de la Bombonera.
Esta vez, los dardos vinieron por el lado de la remodelación de la Bombonera, un proyecto varias veces anunciado y nunca concretado por los últimos dirigentes del club.
"Hace 5 años venden humo con eso", criticó Marra.
En enero de 2025, Marra lanzó en X (Twitter) que Boca había pagado 4 millones de dólares por Gary Medel, quien apenas disputó 11 partidos, rematando con: “Riquelme es el peor dirigente de la historia de Boca”.
La realidad lo desmintió rápidamente: el chileno había llegado libre, y el gasto se limitaba a su contrato. Aun así, Marra insistió y comparó a Riquelme con Daniel Passarella, recordado por el descenso de River.
Meses antes, tras una derrota ante River y la eliminación en la Copa Sudamericana, el legislador libertario escribió: “Riquelme y su Consejo de Fútbol están llevando a Boca al fracaso”.
En 2023, Boca se pronunció públicamente contra las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). Marra respondió: “Soy hincha de Boca y no me sentí representado”, defendiendo la conversión de los clubes en empresas, modelo que impera en gran parte de Europa.
En los últimos meses, el legislador comenzó a publicar imágenes y videos nostálgicos de la era dorada de Boca, acompañados de frases que insinúan una aspiración política: “Sueño con volver al club siendo protagonista y hacer historia”.
Según trascendió, busca posicionarse como alternativa opositora, al margen del riquelmismo y el macrismo.