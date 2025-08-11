En vivo Radio La Red
Riquelme
Ramiro Marra
LIGA PROFESIONAL

Ramiro Marra volvió a criticar la gestión de Riquelme en Boca: "Venden humo"

El legislador porteño, reconocido hincha de Boca, fue duro contra Riquelme por el proyecto de remodelación de la Bombonera.

El economista y legislador porteño, con pasado en La Libertad Avanza volvió a criticar la gestión de Juan Román Riquelme en Boca Juniors a través de sus redes sociales.

Leé también Un histórico de Boca rechazó públicamente ser el nuevo mánager: "Es para..."
Esta vez, los dardos vinieron por el lado de la remodelación de la Bombonera, un proyecto varias veces anunciado y nunca concretado por los últimos dirigentes del club.

"Hace 5 años venden humo con eso", criticó Marra.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RAMIROMARRA/status/1955062794526588945&partner=&hide_thread=false

En enero de 2025, Marra lanzó en X (Twitter) que Boca había pagado 4 millones de dólares por Gary Medel, quien apenas disputó 11 partidos, rematando con: “Riquelme es el peor dirigente de la historia de Boca”.

La realidad lo desmintió rápidamente: el chileno había llegado libre, y el gasto se limitaba a su contrato. Aun así, Marra insistió y comparó a Riquelme con Daniel Passarella, recordado por el descenso de River.

Meses antes, tras una derrota ante River y la eliminación en la Copa Sudamericana, el legislador libertario escribió: “Riquelme y su Consejo de Fútbol están llevando a Boca al fracaso”.

En 2023, Boca se pronunció públicamente contra las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). Marra respondió: “Soy hincha de Boca y no me sentí representado”, defendiendo la conversión de los clubes en empresas, modelo que impera en gran parte de Europa.

En los últimos meses, el legislador comenzó a publicar imágenes y videos nostálgicos de la era dorada de Boca, acompañados de frases que insinúan una aspiración política: “Sueño con volver al club siendo protagonista y hacer historia”.

Según trascendió, busca posicionarse como alternativa opositora, al margen del riquelmismo y el macrismo.

