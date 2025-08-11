Ramiro Marra volvió a criticar la gestión de Riquelme en Boca: "Venden humo"

La realidad lo desmintió rápidamente: el chileno había llegado libre, y el gasto se limitaba a su contrato. Aun así, Marra insistió y comparó a Riquelme con Daniel Passarella, recordado por el descenso de River.

Meses antes, tras una derrota ante River y la eliminación en la Copa Sudamericana, el legislador libertario escribió: “Riquelme y su Consejo de Fútbol están llevando a Boca al fracaso”.

En 2023, Boca se pronunció públicamente contra las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). Marra respondió: “Soy hincha de Boca y no me sentí representado”, defendiendo la conversión de los clubes en empresas, modelo que impera en gran parte de Europa.

En los últimos meses, el legislador comenzó a publicar imágenes y videos nostálgicos de la era dorada de Boca, acompañados de frases que insinúan una aspiración política: “Sueño con volver al club siendo protagonista y hacer historia”.

Según trascendió, busca posicionarse como alternativa opositora, al margen del riquelmismo y el macrismo.