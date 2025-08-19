En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Deportes
Franco Mastantuono
RealMadrid
Histórico

Cómo fue el debut de Franco Mastantuono en el Real Madrid

El ex River entró en el segundo tiempo y fue recibido por una ovación en el estadio Santiago Bernabéu. El Merengue ganó 1-0 con tanto de Kylian Mbappé.

El debut de Franco Mastantuono en el Real Madrid. (Foto: EFE)

El debut de Franco Mastantuono en el Real Madrid. (Foto: EFE)

El esperado debut de Franco Mastantuono en el Real Madrid ya es una realidad. La joya argentina de 18 años tuvo sus primeros minutos oficiales este martes en el triunfo del Merengue ante Osasuna por 1-0 con tanto de Kylian Mbappé., por la fecha inaugural de La Liga en el Santiago Bernabéu.

Leé también El gesto del presidente del Real Madrid que sorprendió a River en la presentación de Mastantuono
Florentino Pérez y Mastantuono, con la imagen de Di Stéfano detrás (Foto Real Madrid).

El ex River ingresó a los 23 minutos del segundo tiempo, reemplazando a Brahim Díaz, y en cuestión de segundos empezó a mostrar personalidad y calidad frente a la ovación de miles de hinchas que lo recibieron al grito de “Franco, Franco”.

Cuando el cuarto árbitro levantó el cartel para anunciar su ingreso, el Santiago Bernabéu estalló. La hinchada coreó su nombre y le brindó un recibimiento que pocas veces recibe un debutante. Ese respaldo marcó un vínculo inmediato con el público, que ya se ilusiona con verlo consolidado en el equipo.

El ingreso de Mastantuono no pasó desapercibido. Apenas pisó el césped, pidió la pelota y participó en varias jugadas ofensivas del conjunto dirigido por Xabi Alonso. Mostró atrevimiento, se hizo cargo de las pelotas paradas y hasta estuvo cerca de dar su primera asistencia en el fútbol español.

Embed

En los minutos finales, el juvenil argentino tuvo una clara ocasión de gol que pudo haber sellado el resultado, pero su disparo fue detenido por el arquero rival. Aun así, dejó buenas sensaciones en el cuerpo técnico y en la afición madridista.

La palabra de Xabi Alonso

Antes del partido, el entrenador Xabi Alonso ya había anticipado que Mastantuono tendría minutos en la jornada inaugural: “Va a aportar calidad y energía, es comprometido. Defensivamente tiene buen impulso, en el poco tiempo he visto que tiene ese espíritu argentino, guerrero y luego que tiene calidad”, señaló el DT.

El técnico cumplió su promesa y la joven promesa cumplió con creces en su presentación.

BCIFONF3QFHCPOYJGQEFGJAVPQ
Franco Mastantuono mostr&oacute; destellos de su talento en menos de media hora (Foto: AFP)

Franco Mastantuono mostró destellos de su talento en menos de media hora (Foto: AFP)

Lo que viene para el juvenil

Con apenas un partido disputado, Franco Mastantuono ya empezó a ganarse la confianza del cuerpo técnico y la expectativa de los hinchas. Todo indica que irá sumando rodaje progresivamente en La Liga, con la intención de adaptarse al ritmo del fútbol español y consolidarse como una opción real en el plantel.

La Selección argentina también sigue de cerca su evolución, ya que el mediocampista es considerado una de las grandes promesas de su generación.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Franco Mastantuono RealMadrid River
Notas relacionadas
¿Se viene el debut de Franco Mastantuono? La frase de Xabi Alonso que ilusiona a todos
El impactante auto deportivo que el Real Madrid le regaló a Franco Mastantuono
Así fue presentado Mastantuono en el Real Madrid: su emotivo discurso y su festejo de cumpleaños

Noticias más leídas

Últimas Noticias

Más sobre Deportes

Más sobre Deportes

Te puede interesar