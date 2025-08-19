Cómo fue el debut de Franco Mastantuono en el Real Madrid

Embed

En los minutos finales, el juvenil argentino tuvo una clara ocasión de gol que pudo haber sellado el resultado, pero su disparo fue detenido por el arquero rival. Aun así, dejó buenas sensaciones en el cuerpo técnico y en la afición madridista.

La palabra de Xabi Alonso

Antes del partido, el entrenador Xabi Alonso ya había anticipado que Mastantuono tendría minutos en la jornada inaugural: “Va a aportar calidad y energía, es comprometido. Defensivamente tiene buen impulso, en el poco tiempo he visto que tiene ese espíritu argentino, guerrero y luego que tiene calidad”, señaló el DT.

El técnico cumplió su promesa y la joven promesa cumplió con creces en su presentación.

Franco Mastantuono mostró destellos de su talento en menos de media hora (Foto: AFP)

Lo que viene para el juvenil

Con apenas un partido disputado, Franco Mastantuono ya empezó a ganarse la confianza del cuerpo técnico y la expectativa de los hinchas. Todo indica que irá sumando rodaje progresivamente en La Liga, con la intención de adaptarse al ritmo del fútbol español y consolidarse como una opción real en el plantel.

La Selección argentina también sigue de cerca su evolución, ya que el mediocampista es considerado una de las grandes promesas de su generación.