Economía
Inflación
Mayoristas
INDEC

La inflación mayorista se aceleró en julio y rompió el techo del 2%: cuánto midió

El Indec informó que el índice de precios internos al por mayor (IPIM) registró en julio un aumento de 2,8%. Se trata del segundo mes consecutivo con suba después del piso de mayo, cuando la inflación mayorista había sido negativa (-0,3%).

El ministro de Economía, Luis Caputo celebró que la inflación de julio no superó el 2% mensual lo que avalaría la teoría de Javier Milei, que el salto del dólar no se trasladó a precios de manera generalizada. Foto: Archivo.

Así lo indicó el informe del Indec que también precisó que la variación interanual en el séptimo mes del año de los precios mayoristas fue de 20,9%; mientras que de enero a julio alcanzó el 12,3%.

INDICE DE PRECIOS AL POR MAYOR

De esa manera, el índice de precios internos al por mayor (IPIM) registró un aumento de 2,8% en julio, impulsado por la suba de 2,6% en los Productos nacionales y de 5,7% en los Productos importados.

Dentro de los “Productos nacionales”, las divisiones con mayor incidencia en el IPIM fueron “Productos agropecuarios” (0,46%), “Sustancias y productos químicos” (0,42%), “Productos refinados del petróleo” (0,42%), “Vehículos automotores, carrocerías y repuestos” (0,26%) y “Alimentos y bebidas” (0,14%).

Por otra parte, el nivel general del Índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) mostró un aumento de 3,0% en el mismo período. En ese caso, el incremento se explicó por la suba de 2,8% en los “Productos nacionales” y de 5,8% en los “Productos importados”.

Asimismo, el nivel general del Índice de precios básicos del productor (IPP) registró un incremento de 3,0% en el mismo período, como consecuencia de la suba de 2,9% en los “Productos primarios” y de 3,0% en los “Productos manufacturados y energía eléctrica”.

El IPC se mantuvo por debajo del 2% en julio pero la mayorista rompió el techo

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio fue de 1,9% y acumuló 17,3% en los primeros siete meses de 2025, según informó el miércoles pasado el Indec. El Gobierno celebró entonces que la medición no superó en los últimos tres meses el techo del 2%, después de marcar 1,5%, en mayo, y 1,6%, en junio.

Si bien esas cifras se mantuvieron en los pronósticos que aventuró la Casa Rosada, en el plano de la inflación mayorista el guarismo de julio fue de 2,8%, lo que implica haber roto ese techo del 1,6% de junio. Además, el equipo económico siempre señaló a los precios mayoristas como la antesala de la inflación minorista, por lo que, se podría prever que el IPC podría subir en los próximos meses.

