La inflación mayorista se aceleró en julio y rompió el techo del 2%: cuánto midió

Por otra parte, el nivel general del Índice de precios internos básicos al por mayor (IPIB) mostró un aumento de 3,0% en el mismo período. En ese caso, el incremento se explicó por la suba de 2,8% en los “Productos nacionales” y de 5,8% en los “Productos importados”.

Asimismo, el nivel general del Índice de precios básicos del productor (IPP) registró un incremento de 3,0% en el mismo período, como consecuencia de la suba de 2,9% en los “Productos primarios” y de 3,0% en los “Productos manufacturados y energía eléctrica”.

El IPC se mantuvo por debajo del 2% en julio pero la mayorista rompió el techo

El Índice de Precios al Consumidor (IPC) de julio fue de 1,9% y acumuló 17,3% en los primeros siete meses de 2025, según informó el miércoles pasado el Indec. El Gobierno celebró entonces que la medición no superó en los últimos tres meses el techo del 2%, después de marcar 1,5%, en mayo, y 1,6%, en junio.

Si bien esas cifras se mantuvieron en los pronósticos que aventuró la Casa Rosada, en el plano de la inflación mayorista el guarismo de julio fue de 2,8%, lo que implica haber roto ese techo del 1,6% de junio. Además, el equipo económico siempre señaló a los precios mayoristas como la antesala de la inflación minorista, por lo que, se podría prever que el IPC podría subir en los próximos meses.