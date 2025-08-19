Nico Vázquez rompió el silencio tras la confesión de infidelidad de Gimena Accardi: "Me da vergüenza..."

Nico Vázquez se expresó ante los medios tras las declaraciones de Gimena Accardi, en las que ella admitía haberle sido infiel.
Luego de que Gimena Accardi admitiera haberle sido infiel, Nico Vázquez, conmovido, habló públicamente ante los medios para expresar sus sentimientos y reflexionar sobre la situación.
Nervioso y conmovido, el actor se presentó frente a una multitud de cámaras que lo esperaban en las afueras del teatro Lola Membrives y se refirió a las recientes declaraciones de su expareja realizadas en la mañana del 19 de agosto. En medio de versiones y especulaciones sobre posibles terceros en discordia, como Andrés Gil, explicó cómo vivió la situación y expresó sus sentimientos y el dolor que siente por todo lo que se comentó desde que la actriz tiró un bombazo.
"Me da mucha vergüenza, no puedo creer la cantidad de medios que hay. Hoy Gime eligió contar lo que pasó, ante algunas cosas que ella sentía que necesitaba aclarar. La quiero acompañar desde el lugar que puedo hacerlo, sigue siendo una persona muy importante, y va a seguir siéndolo. Somos familia. Al mediodía estuve con ella para acompañarla porque fue una mañana muy movida. Lo que dijo, sucedió".
"Me apena la situación por lo que pasó ella y sobre todo por como está terminando de embarrar nuestra relación que fue muy linda, porque fue una historia de 18 años de muchas cosas. Conocen pero no todas. No somos la pareja perfecta como todos creían, o la gente pensaba. Nos pasan cosas como a todos, y a veces hasta cosas que no le pasan a cualquiera que son de público conocimiento. Así y todo, las hemos enfrentado con amor.
"Veníamos mal de hacía mucho tiempo, como lo dijo ella, peleándola, tratando de sobrevivir a lo que pasa en una pareja que lleva tantos años. Crecimos juntos. Me parece una mujer con unos ovarios tremendo. Me hubiera gustado no verla como la vi hoy, partida, no me da gracia, me pone triste, pero también ante la necesidad de ella aclarar con quién no fue".
"Vamos a ser familia siempre. Como persona nos vamos a amar siempre, hoy no nos amamos como pareja, y también empiezo a entender y ella también, que nos debíamos separar. Son cosas que suceden después, nadie está exento. A ella eso no la define. La definen 18 años de amor, de estar conigo en cada momento, yo estar con ella, de ser una familia fuerte, de demostrar que podemos serlo sin tener hijos, con mascotas, amigos, y comprtiendo hasta trabajo. Viendo el trabajo personal de cada uno, acompañarnos".
"No fue consensuado. La conoces y sabes que si hay una persona con mucho caracter en este país, es Gime. Decide sola, tiene una personalidad muy fuerte, con unos ovarios tremendos. No me gusta verla así, está triste, per
"Me da vergüenza. Estoy nervioso, triste, respeto el trabajo de ustedes. A todos los que me acompañan a mi y a ella. Va a ser mi familia siempre".
