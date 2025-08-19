Nico Vázquez rompió el silencio tras la confesión de infidelidad de Gimena Accardi: "Me da vergüenza..."

"Veníamos mal de hacía mucho tiempo, como lo dijo ella, peleándola, tratando de sobrevivir a lo que pasa en una pareja que lleva tantos años. Crecimos juntos. Me parece una mujer con unos ovarios tremendo. Me hubiera gustado no verla como la vi hoy, partida, no me da gracia, me pone triste, pero también ante la necesidad de ella aclarar con quién no fue".

"Vamos a ser familia siempre. Como persona nos vamos a amar siempre, hoy no nos amamos como pareja, y también empiezo a entender y ella también, que nos debíamos separar. Son cosas que suceden después, nadie está exento. A ella eso no la define. La definen 18 años de amor, de estar conigo en cada momento, yo estar con ella, de ser una familia fuerte, de demostrar que podemos serlo sin tener hijos, con mascotas, amigos, y comprtiendo hasta trabajo. Viendo el trabajo personal de cada uno, acompañarnos".

"No fue consensuado. La conoces y sabes que si hay una persona con mucho caracter en este país, es Gime. Decide sola, tiene una personalidad muy fuerte, con unos ovarios tremendos. No me gusta verla así, está triste, per

"Me da vergüenza. Estoy nervioso, triste, respeto el trabajo de ustedes. A todos los que me acompañan a mi y a ella. Va a ser mi familia siempre".

