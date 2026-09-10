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Revelaron que Tiago PZK tenía una novia secreta y la dejó por la Joaqui: emterate de quién se trataba

Se supo quién era la novia de Tiago PZK a la que dejó por La Joaqui: la inmadura forma de cómo la dejó.

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Revelaron que Tiago PZK tenía una novia secreta y la dejó por la Joaqui: emterate de quién se trataba

En medio de los rumores que vinculan sentimentalmente a Tiago PZK con La Joaqui, salió a la luz un dato que cambia por completo la historia: el cantante habría terminado hace apenas dos semanas su relación con otra joven. La información fue revelada por La Tía Sebi en redes sociales, quien además contó detalles de un noviazgo que hasta ahora había permanecido prácticamente oculto.

Según relató, Tiago estaba en pareja con Morena desde aproximadamente junio, ella es la hermana de la cantante Palo, que se hizo popular por una canción virtal hace pocos meses. Al aprecer, ellos venían saliendo desde antes. Se trataría de una relación intensa que avanzó rápidamente y en la que, según la versión difundida, el cantante se mostraba muy enamorado.

Morena es cantante y tiene una hermana también vinculada a la música y conocida en redes. Aunque no existen fotos públicas de la pareja, sí habrían sido vistos juntos en distintos eventos.

Pero habría una prueba que demostraría la cercanía que tenían. Según contó La Tía Sebi, Morena fue la encargada de llevar a Tiago a su casa para sorprenderlo por su cumpleaños, donde lo esperaban familiares y amigos. En las imágenes que mostró, se la puede ver junto al artista.

El giro habría llegado pocos días después. Morena se fue a un campamento musical para componer y crear canciones y, mientras estaba allí, recibió una inesperada noticia: Tiago habría decidido terminar la relación a través de WhatsApp.

La situación la habría tomado completamente por sorpresa, sobre todo porque, según el relato, hacía apenas dos semanas que estaban oficialmente de novios.

La joven incluso habría reaccionado en TikTok con un mensaje que luego eliminó, pero que La Tía Sebi aseguró haber guardado: “Hace dos semanas estaba de novio conmigo”.

La versión tomó todavía más fuerza por el contexto: prácticamente en paralelo comenzaron a crecer los rumores de un romance entre Tiago PZK y La Joaqui. En los últimos días, ambos protagonizaron distintas señales en redes que alimentaron las especulaciones, aunque ninguno confirmó públicamente una relación.

Entre ellas, Tiago publicó un video cantando una canción cuya letra incluye “que no se entere” y La Joaqui lo compartió en TikTok, mientras el cantante acompañó su publicación con una frase que sus seguidores rápidamente vincularon con la artista.

Por ahora, no está confirmado que la separación de Tiago y Morena tenga relación con La Joaqui, ni tampoco que exista un romance entre los dos artistas. Sin embargo, la aparición de esta relación hasta ahora desconocida sumó un nuevo capítulo a una historia que ya venía generando enorme repercusión en redes.

En pocas palabras

  • Tiago PZK: Revelaron que el cantante tendría una novia secreta llamada Morena.
  • Relación rota: El músico habría terminado su noviazgo por WhatsApp hace dos semanas.
  • Rumores de romance: La separación coincide con fuertes versiones que lo vinculan con La Joaqui.
Resumen generado por Thinkindot AI
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