Revelaron que Tiago PZK tenía una novia secreta y la dejó por la Joaqui: emterate de quién se trataba

El giro habría llegado pocos días después. Morena se fue a un campamento musical para componer y crear canciones y, mientras estaba allí, recibió una inesperada noticia: Tiago habría decidido terminar la relación a través de WhatsApp.
La situación la habría tomado completamente por sorpresa, sobre todo porque, según el relato, hacía apenas dos semanas que estaban oficialmente de novios.
La joven incluso habría reaccionado en TikTok con un mensaje que luego eliminó, pero que La Tía Sebi aseguró haber guardado: “Hace dos semanas estaba de novio conmigo”.
La versión tomó todavía más fuerza por el contexto: prácticamente en paralelo comenzaron a crecer los rumores de un romance entre Tiago PZK y La Joaqui. En los últimos días, ambos protagonizaron distintas señales en redes que alimentaron las especulaciones, aunque ninguno confirmó públicamente una relación.
Entre ellas, Tiago publicó un video cantando una canción cuya letra incluye “que no se entere” y La Joaqui lo compartió en TikTok, mientras el cantante acompañó su publicación con una frase que sus seguidores rápidamente vincularon con la artista.
Por ahora, no está confirmado que la separación de Tiago y Morena tenga relación con La Joaqui, ni tampoco que exista un romance entre los dos artistas. Sin embargo, la aparición de esta relación hasta ahora desconocida sumó un nuevo capítulo a una historia que ya venía generando enorme repercusión en redes.