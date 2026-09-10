A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
SORPRESA

Terrible bombazo: Ángel de Brito confirmó el engaño de Gimena Accardi a Nico Vázquez a un año de la separación

En LAM se recordó la escandalosa separación de Gimena Accardi a Nico Vázquez tras casi 20 años juntos y se aportaron datos reveladores.

10 sept 2026, 10:35
Banner seguínos en google Primicias Ya
Terrible bombazo: Ángel de Brito confirmó el engaño de Gimena Accardi a Nico Vázquez a un año de la separación

Terrible bombazo: Ángel de Brito confirmó el engaño de Gimena Accardi a Nico Vázquez a un año de la separación

Terrible bombazo: Ángel de Brito confirmó el engaño de Gimena Accardi a Nico Vázquez a un año de la separación

Terrible bombazo: Ángel de Brito confirmó el engaño de Gimena Accardi a Nico Vázquez a un año de la separación

Gimena Accardi y Nico Vázquez se separaron a mediados de 2025 en medio de un enorme escándalo después de que la actriz confirmó su infidelidad. En ese entonces trascendió el nombre de Andrés Gil, quien era compañero de la actriz en la obra En otras palabras, aunque ambos negaron rotundamente ese rumor.

Lo cierto es que tras una nota a Mery del Cerro donde habló de la despedida de soltera de Lali Espósito en Brasil, Ángel de Brito puntualizó en la llamativa ausencia de Gimena Accardi en ese evento y recordó la separación de Nico Vázquez con datos bomba.

Leé también

Ángel de Brito lanzó una bomba sobre una famosa dupla de la TV: "Se termina a fin de año"

Ángel de Brito lanzó una bomba sobre una famosa dupla de la TV: Se termina a fin de año

"Mery no sabía cómo zafar. Están ocultando todo lo que todo el mundo sabe y que no quieren decir obviamente. Lo de Gime era algo obvio porque iba a los cumpleaños de todas, estaba metida con todas, todo el tiempo y la limpiaron por lo que fue pasando con Nico Vázquez, la infidelidad, los cuernos, lo de Cande, más que nada eso", señaló Pepe Ochoa.

A lo que Ángel de Brito observó sobre la situación: "Se quedaron del lado de Cande (Vetrano)". Y el panelista agregó: "Se quedaron del lado de Cande por las especulaciones del vínculo entre ellos dos".

"Especulaciones no, el vínculo existió", afirmó el conductor. Y Pepe preguntó: "¿Entre quién?". "Entre Andrés Gil y Gimena Accardi. ¿Y sino por qué se pelearon? Nadie lo va a decir, obviamente", sostuvo Ángel de Brito.

Y Pepe Ochoa afirmó: "Sos la persona que lo está diciendo. Y sí, es un vínculo que existió y duró un tiempo prudencial". "Después cada uno arregló sus cosas. Duró unos meses", añadió el conductor.

En ese sentido, Pepe Ochoa explicó: "Ahí es donde fue el quiebre del vínculo entre ellos dos (Nico y Gimena). La relación venía muy mal pero el tema es que Andrés también era muy amigo de Nicolás. Le había dado una oportunidad como actor en la obra que estaban haciendo, Nico era el director".

"Estaban tratando de sacar la pareja adelante y Gime y Andrés tenían un vínculo de infidelidad, estando Cande en el medio y su hijo recién nacido. Por eso también era muy complicado: Cande elige perdonarlo por eso elige seguir", siguió su relato.

Y ceró: "Yo sí sé que Andrés hasta a los amigos del colegio les negaba esto porque no quería que se filtre nada pero esa es la realidad. Por eso se dejaron de seguir en su momento y Nico estaba tan enojado y decidió no poner paños fríos cuando Gime habló de la infidelidad, que era esta".

Por qué Gimena Accardi no fue a la despedida de soltera de Lali Espósito

Mery del Cerro explicó en la nota con LAM por qué Gimena Accardi no participó del viaje a Brasil por la despedida de soltera de Lali Espósito.

"Como cualquier grupo de amigas: armamos un chat, Lali solo sabía que nos íbamos a Río y después nada del otro mundo: salir a la noche, tomar algo, ir a comer, fueron tres días que lo disfrutamos a full", indicó sobre esos días.

Y en cuanto a la ausencia de Gimena Accardi a ese momento tan especial remarcó: "Te puedo nombrar un montón que no estuvieron, de Casi Angeles somos miles. A mí no me llama la atención porque hay un montón de amigas que son parte de nuestro grupo y no estuvieron en la despedida".

"Somos un grupo grande y nos conocemos mucho hace muchos años. Con ella seguimos en contacto y sigue estando la mejor de las ondas, sigue siendo amiga", cerró Del Cerro, quien organizó el viaje junto a Cande Vetrano, pareja de Andrés Gil.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Angel de Brito Gimena Accardi Nicolás Vázquez

Lo más visto