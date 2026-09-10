Terrible bombazo: Ángel de Brito confirmó el engaño de Gimena Accardi a Nico Vázquez a un año de la separación

"Especulaciones no, el vínculo existió", afirmó el conductor. Y Pepe preguntó: "¿Entre quién?". "Entre Andrés Gil y Gimena Accardi. ¿Y sino por qué se pelearon? Nadie lo va a decir, obviamente", sostuvo Ángel de Brito.

Y Pepe Ochoa afirmó: "Sos la persona que lo está diciendo. Y sí, es un vínculo que existió y duró un tiempo prudencial". "Después cada uno arregló sus cosas. Duró unos meses", añadió el conductor.

En ese sentido, Pepe Ochoa explicó: "Ahí es donde fue el quiebre del vínculo entre ellos dos (Nico y Gimena). La relación venía muy mal pero el tema es que Andrés también era muy amigo de Nicolás. Le había dado una oportunidad como actor en la obra que estaban haciendo, Nico era el director".

"Estaban tratando de sacar la pareja adelante y Gime y Andrés tenían un vínculo de infidelidad, estando Cande en el medio y su hijo recién nacido. Por eso también era muy complicado: Cande elige perdonarlo por eso elige seguir", siguió su relato.

Y ceró: "Yo sí sé que Andrés hasta a los amigos del colegio les negaba esto porque no quería que se filtre nada pero esa es la realidad. Por eso se dejaron de seguir en su momento y Nico estaba tan enojado y decidió no poner paños fríos cuando Gime habló de la infidelidad, que era esta".

Por qué Gimena Accardi no fue a la despedida de soltera de Lali Espósito

Mery del Cerro explicó en la nota con LAM por qué Gimena Accardi no participó del viaje a Brasil por la despedida de soltera de Lali Espósito.

"Como cualquier grupo de amigas: armamos un chat, Lali solo sabía que nos íbamos a Río y después nada del otro mundo: salir a la noche, tomar algo, ir a comer, fueron tres días que lo disfrutamos a full", indicó sobre esos días.

Y en cuanto a la ausencia de Gimena Accardi a ese momento tan especial remarcó: "Te puedo nombrar un montón que no estuvieron, de Casi Angeles somos miles. A mí no me llama la atención porque hay un montón de amigas que son parte de nuestro grupo y no estuvieron en la despedida".

"Somos un grupo grande y nos conocemos mucho hace muchos años. Con ella seguimos en contacto y sigue estando la mejor de las ondas, sigue siendo amiga", cerró Del Cerro, quien organizó el viaje junto a Cande Vetrano, pareja de Andrés Gil.