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Chiche Gelblung y la autopsia en vivo a un extraterrestre: la increíble verdad detrás del supuesto alien de Roswell

Chiche Gelblung hizo una autopsia a un extraterrestre en vivo y descubrió la verdad: qué pasó realmente detrás de escena.

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Chiche Gelblung y la autopsia en vivo a un extraterrestre: la increíble verdad detrás del supuesto alien de Roswell

Samuel “Chiche” Gelblung protagonizó a lo largo de su extensa carrera momentos que quedaron grabados en la televisión argentina. Pero hubo uno particularmente insólito que, con el paso de los años, terminó adquiriendo una dimensión inesperada: una supuesta autopsia a un extraterrestre que Chiche decidió recrear en vivo para demostrar que todo era una farsa.

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La historia ocurrió en 1995, durante su programa Memoria, por Canal 9, cuando todavía no existían las herramientas digitales actuales capaces de fabricar imágenes con enorme facilidad. En ese contexto comenzó a circular internacionalmente un video de 17 minutos que supuestamente mostraba la autopsia de un extraterrestre encontrado luego de un supuesto accidente de un OVNI en Roswell, Nuevo México.

El material había generado un enorme revuelo y distintos medios comenzaron a reproducirlo. Incluso el programa Cambalache, conducido por Fernando Bravo y Teté Coustarot en Telefe, había pagado, según contó posteriormente Gelblung, unos 40 mil dólares por los derechos de televisación.

Pero cuando Chiche vio las imágenes tuvo una reacción completamente diferente. “Esto es trucho”, recordó años después sobre lo que pensó al observar el supuesto procedimiento médico realizado sobre el extraterrestre.

Lejos de quedarse con la duda, decidió comprobarlo de una manera tan insólita como televisiva: mandó a fabricar su propio extraterrestre y recreó la autopsia frente a las cámaras.

El objetivo era demostrar que aquello que parecía una prueba de vida extraterrestre podía ser reproducido con elementos mucho más simples de lo que el público imaginaba.

“Mandamos a fabricar el marciano, le pusimos la ropa y quedó exactamente igual al de Estados Unidos”, contó Gelblung en una entrevista.

La producción de Memoria realizó una copia del supuesto alien y armó una escena prácticamente idéntica a la del video que había recorrido el mundo. Y hubo un detalle que años después se volvió uno de los más recordados de aquella historia: los órganos del extraterrestre tampoco eran reales.

Cuando Alejandro Fantino le preguntó cómo habían logrado recrear los órganos que aparecían en la autopsia original, Chiche respondió con su particular sentido del humor:

“Los mismos que en el documental les sacaron ellos, le sacamos nosotros: ¡menudos de pollo!”

Y fue todavía más contundente al describir aquella producción: “Fue una copia exacta del supuesto incidente Roswell, con un muñeco trucho, órganos truchos y médicos truchos”.

La recreación había costado, según contó el periodista en otra oportunidad, alrededor de 4.000 dólares, una cifra muy inferior a los miles de dólares que se habían pagado por los derechos del material original.

La intención de Gelblung no era hacer creer que había encontrado un extraterrestre, sino exactamente lo contrario: demostrar que el video podía ser imitado y que, por lo tanto, no podía presentarse como una prueba irrefutable de la existencia de seres de otro planeta.

La jugada tuvo una repercusión que incluso sorprendió al propio periodista.

Con el tiempo, Chiche contó que más de 200 universidades de distintos lugares del mundo le pidieron autorización para utilizar su video. ¿El motivo? Mostrarlo como un ejemplo para explicar cómo detectar y poner a prueba una información que aparenta ser verdadera.

Así, aquella producción televisiva terminó teniendo una vida mucho más larga de la que Gelblung probablemente imaginaba. Lo que comenzó como una provocadora recreación televisiva terminó convertido en material utilizado con fines educativos para hablar sobre las noticias falsas.

Décadas antes de que las redes sociales transformaran por completo la manera en que circula la información, Chiche Gelblung puso en evidencia frente a las cámaras que una imagen impactante no necesariamente significa que aquello que muestra sea real.

En pocas palabras

  • Chiche Gelblung: Recreó en vivo la autopsia de un extraterrestre en 1995 para demostrar que era una farsa.
  • Producción: Utilizó un muñeco, órganos de menudos de pollo y médicos falsos, costando mucho menos que el material original.
  • Impacto educativo: El video se usó en universidades para enseñar sobre noticias falsas y desinformación.
Resumen generado por Thinkindot AI
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