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Netflix estrenó una nueva serie corta de 7 episodios y es perfecta para maratonear

Esta serie breve llegó a Netflix con siete capítulos, donde cuatro parejas que parecían perfectas se ven forzadas a cuestionar todo lo que creían saber.

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Netflix estrenó una nueva serie corta de 7 episodios y es perfecta para maratonear. (Foto: Archivo)

Netflix estrenó una nueva serie corta de 7 episodios y es perfecta para maratonear. (Foto: Archivo)

El club gastronómico arribó a Netflix con una historia en la que el lujo, las cenas exclusivas y las amistades aparentemente perfectas quedarán atravesadas por un hecho que cambiará todo. La nueva serie neerlandesa seguirá a una mujer que buscará comenzar una nueva vida junto a su familia, pero terminará entrando en un círculo social donde las apariencias tendrán un peso decisivo.

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La serie estará ambientada en la exclusiva localidad de Bergen y combinará elementos del thriller psicológico con una mirada crítica sobre los grupos sociales que construyen su identidad alrededor del dinero, el lujo y las apariencias.

La ficción tiene siete episodios y está protagonizada por Loes Haverkort, quien interpreta a Karen, la mujer que queda en el centro de esta historia. Pero habrá un acontecimiento que hará que nada vuelva a ser igual.

¿De qué trata El club gastronómico en Netflix?

Karen se mudará junto a su familia a Bergen con la intención de iniciar una nueva etapa. Allí será recibida por un exclusivo grupo de amigos que rápidamente la incorporará a su dinámica.

El denominado "club gastronómico" llevará una vida marcada por villas de lujo, cenas interminables y excesos. Desde afuera, todo parecerá funcionar con absoluta normalidad.

Karen descubrirá poco a poco que detrás de esa aparente amistad existe una red de secretos. Lo que parecía ser un grupo unido estará sostenido por situaciones que ninguno de sus integrantes querrá revelar.

Durante el siniestro morirá Evert, uno de los integrantes del círculo de amigos, interpretado por Edwin Jonker. Su esposa y sus hijos conseguirán sobrevivir, pero el hecho abrirá una serie de interrogantes.

Según la descripción oficial en Netflix: "Luego de que uno de ellos muere en un incendio, cuatro parejas que parecían perfectas se ven forzadas a cuestionar todo lo que creían saber los unos de los otros".

¿Cuántos episodios tiene El club gastronómico en Netflix?

La ficción estará compuesta por siete episodios y tendrá como escenario principal la exclusiva localidad de Bergen.

La elección de este entorno acompañará el contraste que propone la historia. Por un lado, aparecerán los espacios asociados con el lujo y la comodidad. Por otro, se desarrollará una trama marcada por la tensión, el misterio y las sospechas.

La producción pondrá el foco en un grupo que parece tenerlo todo, pero cuya convivencia comenzará a complicarse después de un acontecimiento fatal.

En ese contexto, Karen funcionará como el personaje que permitirá al espectador ingresar progresivamente en ese mundo. Su llegada será también una forma de descubrir qué ocurre dentro de un círculo que, inicialmente, parece imposible de cuestionar.

El elenco principal de El club gastronómico

  • Loes Haverkort
  • Teun Luijkx
  • Rifka Lodeizen
  • Remko Vrijdag
  • Charlie Chan Dagelet
  • Matthijs van de Sande Bakhuyzen
  • Noortje Herlaar
  • Edwin Jonker
  • Anneke Blok
  • Jurriaan Bruinier

¿Cuándo se estrena El club gastronómico en Netflix?

La fecha ya estará marcada en el calendario de los seguidores del género. El club gastronómico se estrenó mundialmente en Netflix el jueves 10 de septiembre de 2026.

La plataforma incorpora así una nueva producción neerlandesa a su catálogo, con una temporada de siete episodios ambientada en Bergen.

La historia partirá de una situación aparentemente sencilla: una mujer llega a una nueva localidad y encuentra un grupo dispuesto a recibirla. Pero el incendio de una villa y la muerte de uno de sus integrantes harán que Karen comience a cuestionar todo lo que sucede a su alrededor.

El misterio avanzará a partir de esa pregunta. ¿Qué ocurrió realmente aquella noche y qué secretos está intentando proteger cada integrante del grupo?

Tráiler oficial de El club gastronómico en Netflix

En pocas palabras

  • Netflix estrena: La plataforma lanzó una nueva serie neerlandesa de 7 episodios llamada El club gastronómico.
  • Trama central: Cuatro parejas de un exclusivo círculo social deben cuestionar su realidad tras un trágico evento que revela secretos.
  • Género y escenario: La ficción combina thriller psicológico con una crítica social, ambientada en la lujosa localidad de Bergen.
Resumen generado por Thinkindot AI
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