A cinco meses de separarse, importante actor estaría saliendo con una amiga de su ex: la foto que corroboría el vínculo

A cinco meses de su separación de Fiorella Giménez, Agustín “Cachete” Sierra quedó envuelto en un nuevo rumor sentimental que generó repercusión: aseguran que estaría comenzando una relación con Mar Cosca, una amiga de su expareja.
La bomba que nadie esperaba: importante actor estaría saliendo con una persona muy cercana a su expareja y los vieron juntos en el sur. Enterate.
A cinco meses de su separación de Fiorella Giménez, Agustín “Cachete” Sierra quedó envuelto en un nuevo rumor sentimental que generó repercusión: aseguran que estaría comenzando una relación con Mar Cosca, una amiga de su expareja.
La versión fue difundida por Pochi de Gossipeame en Puro Show, donde contó que Cachete y Mar habrían sido vistos juntos en Las Leñas. El dato rápidamente llamó la atención por el vínculo que la joven mantenía con Fiorella y volvió a poner bajo la lupa la relación entre los ex.
Consultada sobre el supuesto romance, Fiorella Giménez no ocultó su sorpresa, aunque aclaró que no había visto nada que pudiera confirmar la versión.
“No vi nada porque me concentro en mi vida, pero si ellos están saliendo realmente, sería de película o de novela”, expresó la bailarina.
Fiorella explicó que los tres habían compartido distintos momentos antes de su separación de Cachete. “Hemos ido los tres juntos a recitales, compartimos muchas cosas y planes”, recordó.
Aunque eligió creer que entre ellos solamente existe una amistad, la bailarina dejó una frase que encendió todavía más la polémica: “Honestamente, con todas las cosas que pasaron que no fueron públicas, no me sorprendería nada, pero elijo creer en que son amigos”.
Y agregó, en referencia a la posibilidad de que el rumor sea cierto: “Si no es así, me merezco un mensaje de parte de los dos”.
La relación entre Fiorella y Mar tampoco era completamente desconocida. Según contó la propia bailarina, tenían un buen vínculo y habían compartido varios encuentros, aunque aclaró que no eran íntimas amigas. Incluso recordó que Mar alguna vez le había escrito llamándola “amiga”.
Pero hubo un detalle del pasado que Fiorella no dejó pasar. Cuando Mar terminó una relación, ella le había enviado un mensaje para acompañarla, pero después de su propia separación ocurrió algo que la sorprendió.
“Cuando ella se separó, le mandé un mensaje hermoso diciéndole ‘qué lástima, espero que estés bien’, y cuando yo me separé ella subió mil fotos a su Instagram abrazada con quien hoy es mi ex”, contó.
Sobre Cachete, con quien estuvo casi cinco años en pareja, Fiorella también eligió mantener una postura prudente: “Quiero confiar en la persona con quien yo compartí casi 5 años de relación, en que no sería capaz de estar saliendo con Mar”.
Y cerró con una frase contundente: “Quiero confiar en que son amigos. Si el tiempo confirma que no es así, habla más de ellos que de mí”.
Por ahora, se trata de una versión que no fue confirmada públicamente por Cachete Sierra ni por Mar Cosca, pero el supuesto vínculo ya generó una fuerte reacción por el antecedente entre los tres.