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El inesperado mensaje de Aníbal Lotocki desde la cárcel que Majo Favarón decidió hacer público

Aníbal Lotocki le escribió a Majo Favarón desde prisión y una frase llamó especialmente la atención. Miralo.

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El inesperado mensaje de Aníbal Lotocki desde la cárcel que Majo Favarón decidió hacer público

Aníbal Lotocki seguirá detenido y, en medio de la complicada situación judicial, sorprendió el mensaje que le envió a Majo Favarón por su cumpleaños. Desde la cárcel, el cirujano le dedicó unas palabras a su esposa que ella decidió compartir públicamente y que llamaron la atención por el contenido.

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El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N°28 dispuso que Lotocki cumpla la condena de ocho años de prisión por estafa y lesiones graves contra Silvina Luna, Stefanía Xipolitakis, Pamela Sosa y Gabriela Trenchi. En ese contexto, Majo celebró su cumpleaños y mostró en sus redes el mensaje que recibió de su marido.

“Algunos miran hacia atrás y ven ruinas. Nosotros, mi amor, vemos semillas”, comenzó el texto que Lotocki le escribió desde la cárcel.

Luego, el cirujano hizo referencia al tiempo que llevan atravesando esta situación: “Después de tres años, la distancia cambió muchas cosas, pero no puedo cambiar la forma de mirar la vida”.

Finalmente, cerró el saludo con una declaración de amor: “Feliz cumple Majo. Te ama, Aníbal”.

La esposa del médico acompañó el mensaje con una extensa reflexión sobre su cumpleaños y el particular momento que atraviesa. “Hoy, en mi cumpleaños, recibí estas palabras de Aníbal. Palabras que hablan de comprender, aceptar y transformar lo vivido en aprendizaje”, escribió.

En ese sentido, Favarón agregó: “No siempre podemos cambiar lo que nos toca vivir, pero sí podemos elegir qué hacemos con eso”.

Y dejó otra frase que llamó la atención: “Hoy celebro un año más con una certeza: evolucionar no es olvidar lo vivido, es no permitir que lo vivido te detenga”.

El mensaje aparece en un momento especialmente complejo para Lotocki. La Justicia ordenó que permanezca detenido para cumplir la condena de ocho años, luego de que el fiscal general Sandro Abraldes planteara la existencia de un riesgo concreto de fuga ante la posibilidad de que la pena se haga efectiva.

El juez Jorge Romeo consideró que la situación procesal del médico había cambiado y que aumentaron los motivos para mantenerlo privado de su libertad. Entre los argumentos mencionados aparecen la multiplicidad de procesos judiciales en su contra y sus antecedentes dentro de las distintas causas.

Lotocki, además, ya permanece detenido en el marco de otra causa, en la que es juzgado por la muerte de un paciente ocurrida en abril de 2021.

Mientras la situación judicial del cirujano se complica, Majo Favarón volvió a mostrar públicamente cómo atraviesa este momento junto a su marido, aunque meses atrás había contado que, después de tantos años de espera, sentía la necesidad de darse la oportunidad de conocer a otra persona.

Según había explicado entonces, no se trataba de una falta de amor ni de confianza hacia Lotocki, sino de una necesidad personal. Sin embargo, también había reconocido que hasta ese momento no había aparecido nadie que “le moviera el piso”.

En pocas palabras

  • Aníbal Lotocki: Escribió un mensaje a Majo Favarón desde prisión para su cumpleaños.
  • Condena y Detención: El cirujano deberá cumplir ocho años de prisión por estafa y lesiones graves.
  • Mensaje y Reflexión: Lotocki envió palabras de esperanza a su esposa, quien compartió su reflexión sobre la adversidad.
Resumen generado por Thinkindot AI
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