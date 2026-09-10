El inesperado mensaje de Aníbal Lotocki desde la cárcel que Majo Favarón decidió hacer público

Finalmente, cerró el saludo con una declaración de amor: “Feliz cumple Majo. Te ama, Aníbal”.

La esposa del médico acompañó el mensaje con una extensa reflexión sobre su cumpleaños y el particular momento que atraviesa. “Hoy, en mi cumpleaños, recibí estas palabras de Aníbal. Palabras que hablan de comprender, aceptar y transformar lo vivido en aprendizaje”, escribió.

En ese sentido, Favarón agregó: “No siempre podemos cambiar lo que nos toca vivir, pero sí podemos elegir qué hacemos con eso”.

Y dejó otra frase que llamó la atención: “Hoy celebro un año más con una certeza: evolucionar no es olvidar lo vivido, es no permitir que lo vivido te detenga”.

El mensaje aparece en un momento especialmente complejo para Lotocki. La Justicia ordenó que permanezca detenido para cumplir la condena de ocho años, luego de que el fiscal general Sandro Abraldes planteara la existencia de un riesgo concreto de fuga ante la posibilidad de que la pena se haga efectiva.

El juez Jorge Romeo consideró que la situación procesal del médico había cambiado y que aumentaron los motivos para mantenerlo privado de su libertad. Entre los argumentos mencionados aparecen la multiplicidad de procesos judiciales en su contra y sus antecedentes dentro de las distintas causas.

Lotocki, además, ya permanece detenido en el marco de otra causa, en la que es juzgado por la muerte de un paciente ocurrida en abril de 2021.

Mientras la situación judicial del cirujano se complica, Majo Favarón volvió a mostrar públicamente cómo atraviesa este momento junto a su marido, aunque meses atrás había contado que, después de tantos años de espera, sentía la necesidad de darse la oportunidad de conocer a otra persona.

Según había explicado entonces, no se trataba de una falta de amor ni de confianza hacia Lotocki, sino de una necesidad personal. Sin embargo, también había reconocido que hasta ese momento no había aparecido nadie que “le moviera el piso”.