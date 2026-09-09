Gastón Edul habló sobre el video prohibido que se filtró: "Me volví loco..."

“Después, bueno, me enteré y nada. Obviamente que se lo dije a Dabo, no soy yo por varias razones”, explicó.

El episodio, además, tuvo una consecuencia inesperada para el periodista: el crecimiento repentino de sus seguidores en redes sociales. Con humor, Edul reconoció que el revuelo incluso lo llevó a sumar una cantidad importante de nuevos usuarios.

“No me voy a colar una medalla, no me corresponde, pero sumé seguidores de la nada, ¿eh?”, lanzó entre risas.

Y enseguida hizo otra observación sobre el particular público que comenzó a seguirlo a raíz de la viralización: “Un público raro, ¿eh? Más mujeres que hombres o llegué a una comunidad rara”.

El comentario generó todavía más risas en el estudio y Edul remató con una advertencia en tono de broma: “Es una comunidad picante, eh, ojo”.

El periodista volvió así a referirse públicamente a un episodio que durante el fin de semana había generado una enorme cantidad de especulaciones en redes. Sin embargo, más allá de las versiones que circularon, Edul fue claro al respecto: negó ser la persona que aparece en el supuesto video.

La viralización también volvió a poner bajo la lupa el vínculo entre Edul y Nati Jota, ya que algunos usuarios asociaron a ambos con el material. Sin embargo, la identidad de las personas que aparecen en el video no está confirmada, por lo que cualquier especulación al respecto debe tomarse con cautela.