Escándalo con una Leona en las redes: ninguneó a Messi y desató la polémica

La frase fue suficiente para que comenzaran las interpretaciones en redes. Para algunos usuarios, la jugadora había ninguneado directamente al capitán de la Selección Argentina de fútbol. Para otros, simplemente estaba intentando poner en valor a las figuras que construyeron la historia de Las Leonas y evitar que todo el reconocimiento de una conquista del hockey quedara supeditado a la felicitación de una estrella del fútbol.

Y fue justamente cuando comenzó a enumerar a esas referentes cuando apareció la frase que encendió todavía más la polémica.

“Lo importante es que está Lucha, estaba Mechi, estaba Ceci, bueno vos, Magui...”, dijo Granatto, mencionando a Luciana Aymar, Mercedes Margalot, Cecilia Rognoni y Magdalena Aicega, algunas de las grandes figuras de la historia del hockey argentino.

Entonces llegó la comparación que hizo explotar el recorte: “Nuestra historia es mucho más grande que la que tienen...”.

La jugadora no terminó de completar la frase, pero el fragmento ya había quedado instalado en las redes. Muchos interpretaron que estaba comparando la historia de Las Leonas con la de la Selección Argentina de fútbol y, por extensión, con la figura de Messi. Otros, en cambio, entendieron que hablaba específicamente de la historia del hockey y de las distintas generaciones que hicieron grande al seleccionado.

La polémica creció todavía más porque el comentario apareció apenas unos días después de que Las Leonas conquistaran un nuevo título mundial. Con la consagración, el seleccionado femenino de hockey alcanzó su tercera Copa del Mundo, sumándose a los títulos obtenidos en 2002 y 2010.

Del otro lado, la Selección Argentina de fútbol también cuenta actualmente con tres Mundiales: 1978, 1986 y 2022. Esa coincidencia convirtió la discusión en un terreno todavía más fértil para las redes.

El punto central del planteo de Granatto parecía ser otro: reivindicar que Las Leonas tienen una historia propia y que las referentes del hockey también deberían ocupar un lugar central en la celebración de sus conquistas.

Sin embargo, el recorte viral tuvo otra lectura. En redes comenzaron a aparecer mensajes acusándola de haber “ninguneado” a Messi, mientras que otros usuarios salieron en defensa de la capitana y remarcaron que no dijo que Las Leonas fueran mejores que Messi, sino que cuestionó la necesidad de darle tanta importancia al saludo de una figura del fútbol.

La frase quedó abierta y eso terminó alimentando todavía más las interpretaciones. Granatto no llegó a terminar la comparación, pero el recorte ya había tomado vida propia.