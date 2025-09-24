River por la hazaña en Brasil: qué equipo para Gallardo para la revancha con Palmeiras

River afronta esta noche el desafío más trascendental de la temporada al medirse desde las 21.30 con Palmeiras en San Pablo, en el duelo de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores.
El Millonario se juega esta noche el pase a semifinales de la Copa Libertadores, desde las 21.30 en San Pablo. Tras el 2-1 en contra de la ida, Gallardo dispuso variantes con Quintero, Galoppo y Martínez Quarta en el once inicial.
River se juega el pase a la semifinal del toerneo continental más importante. (Foto: Reuters).
Apenas pasados los 7 minutos del primer tiempo, Maximiliano Salas anotó de cabeza para desatar la locura millonaria. Con ese gol, River empata la serie y fuerza los penales.
El conjunto brasileño partía con la ventaja del 2-1 obtenido en el Monumental, mientras que el Millonario llegaba golpeado por la derrota 2-0 frente a Atlético Tucumán en el Torneo Clausura y con la obligación de revertir la serie para seguir en carrera.
El Muñeco para un 11 distinto respecto al partido de ida con Juanfer Quintero desde el arranque por el lesionado Sebastián Driussi; Giuliano Galoppo por Enzo Pérez y Lucas Martínez Quarta en reemplazo de Paulo Díaz.
Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo; Nacho Fernández, Giuliano Galoppo, Juanfer Quintero; y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.
Weverton; Khellven, Murilo, Gustavo Gómez, Joaquin Piquerez; Aníbal Moreno; Lucas Evangelista, Felipe Anderson, José López, Andreas Pereira; Vitor Roque. DT: Abel Ferreira.