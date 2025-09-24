River por la hazaña en Brasil: qué equipo para Gallardo para la revancha con Palmeiras

El Muñeco para un 11 distinto respecto al partido de ida con Juanfer Quintero desde el arranque por el lesionado Sebastián Driussi; Giuliano Galoppo por Enzo Pérez y Lucas Martínez Quarta en reemplazo de Paulo Díaz.

Cómo forma River

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo; Nacho Fernández, Giuliano Galoppo, Juanfer Quintero; y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Cómo forma Palmeiras

Weverton; Khellven, Murilo, Gustavo Gómez, Joaquin Piquerez; Aníbal Moreno; Lucas Evangelista, Felipe Anderson, José López, Andreas Pereira; Vitor Roque. DT: Abel Ferreira.