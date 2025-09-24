En vivo Radio La Red
River
Brasil
COPA LIBERTADORES

River por la hazaña en Brasil: qué equipo para Gallardo para la revancha con Palmeiras

El Millonario se juega esta noche el pase a semifinales de la Copa Libertadores, desde las 21.30 en San Pablo. Tras el 2-1 en contra de la ida, Gallardo dispuso variantes con Quintero, Galoppo y Martínez Quarta en el once inicial.

River se juega el pase a la semifinal del toerneo continental más importante. (Foto: Reuters).

Leé también Con un equipo alternativo, River perdió 2-0 con Atlético Tucumán y ya piensa en la Copa
Apenas pasados los 7 minutos del primer tiempo, Maximiliano Salas anotó de cabeza para desatar la locura millonaria. Con ese gol, River empata la serie y fuerza los penales.

El conjunto brasileño partía con la ventaja del 2-1 obtenido en el Monumental, mientras que el Millonario llegaba golpeado por la derrota 2-0 frente a Atlético Tucumán en el Torneo Clausura y con la obligación de revertir la serie para seguir en carrera.

2025-09-18T005234Z_393175758_UP1EL9I02FLHR_RTRMADP_3_SOCCER-LIBERTADORES-RIV-PAL

El Muñeco para un 11 distinto respecto al partido de ida con Juanfer Quintero desde el arranque por el lesionado Sebastián Driussi; Giuliano Galoppo por Enzo Pérez y Lucas Martínez Quarta en reemplazo de Paulo Díaz.

Cómo forma River

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Juan Carlos Portillo; Nacho Fernández, Giuliano Galoppo, Juanfer Quintero; y Maximiliano Salas. DT: Marcelo Gallardo.

Cómo forma Palmeiras

Weverton; Khellven, Murilo, Gustavo Gómez, Joaquin Piquerez; Aníbal Moreno; Lucas Evangelista, Felipe Anderson, José López, Andreas Pereira; Vitor Roque. DT: Abel Ferreira.

