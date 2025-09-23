River viajó a Brasil con novedades en la lista de convocados y dudas en el equipo

Junto a Galoppo, Juan Carlos Portillo aparece como otra opción para un mediocampo que podría poblarse con hasta cinco jugadores. El Muñeco descartó repetir el esquema con tres centrales que utilizó en la ida, por lo que la apuesta pasa por el control del eje y la búsqueda de superioridad numérica en esa zona.

La duda principal está en la función de enlace: Ignacio Fernández y Juan Fernando Quintero se disputan un lugar como el hombre más adelantado en el circuito creativo, para conectar con Maximiliano Salas, el referente ofensivo.

Qué bajas tendrá River en el duelo contra Palmeiras

Además de los juveniles que viajaron a Tucumán y que ahora quedaron al margen, la ausencia más significativa es la de Sebastián Driussi. El delantero sufrió un desgarro en el posterior derecho durante un entrenamiento de la semana pasada y no podrá estar presente en San Pablo, una baja que le quita variantes ofensivas a Gallardo en un cruce donde el gol visitante es fundamental.

Por otro lado, Ian Subiabre volvió a quedar afuera. El juvenil, una de las promesas de la cantera, sigue sin avances en su renovación contractual con River y la decisión institucional fue apartarlo de las convocatorias oficiales hasta que se resuelva su futuro. Esta medida también repercute en su situación con la Selección Argentina Sub-20, ya que no será parte de la nómina hasta que firme el nuevo vínculo con el club, vigente hasta 2028.

Cómo formaría River frente a Palmeiras

Aunque Gallardo mantiene algunas incógnitas, la probable formación para la revancha en Brasil sería la siguiente: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero o Paulo Díaz, Marcos Acuña; Giuliano Galoppo, Enzo Pérez, Juan Carlos Portillo, Kevin Castaño, Ignacio Fernández o Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas.

De esta manera, el equipo intentará neutralizar a Palmeiras en su propio estadio, sobre el césped sintético del Allianz Parque, donde los brasileños suelen hacerse fuertes. River deberá buscar un equilibrio entre orden defensivo y agresividad ofensiva, sabiendo que necesita al menos un gol para soñar con la clasificación.

Qué se juega River en San Pablo

El Millonario afronta un desafío mayúsculo: dar vuelta una serie adversa en uno de los escenarios más complicados de Sudamérica. Gallardo apuesta a la experiencia de sus referentes y a la solidez de un mediocampo reforzado para contrarrestar la intensidad de Palmeiras.

La revancha será decisiva no solo para el futuro inmediato en la Copa Libertadores, sino también para medir el temple de un plantel que busca volver a ser protagonista en el plano continental.