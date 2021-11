"Uno se pone a pensar... te pregunto a vos como mujer Sofi. Qué locura que un tipo le prenda fuego a su pareja", expresó el conductor de C5N a su cronista

Y luego reflexionó de forma errónea: "No se entiende, pero quizás uno pueda entender un golpe... si se quiere. Pero ¿prenderla fuego?".

De inmediato ese video se viralizó en las redes sociales y los comentarios contra el periodista fueron durísimos.

Guadalupe Vázquez de LN+ fue una de las colegas que expuso al periodista "Lo de Fernández Llorente no es un exabrupto ni un derrape. Es ni más ni menos que un acto de honestidad bruta. Sus ex vecinos lo saben bien: habla por experiencia propia. La machiruleada y su amenaza velada cuando difundí #LaFoto no es ni más ni menos que otra arista de su misoginia", tuiteó.