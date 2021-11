Así, Catherine Fulop quedó en el equipo azul junto a Luisa Albinoni, Charlotte Caniggia y Paulo Kablan. La venezolana optó por hacer el postre. Si bien anunció que haría un brownie y un Key Lima Pie, no sólo no pudo terminar el primero que le quedó en el horno sino que tuvo algunos problemitas con su segundo opción. Al momento de llevar su preparación para que Germán Martitegui, Donato de Santis y Damián Betular degustasen para calificarla, Catherine Fulop contó como si nada que el relleno de su Key Lima Pie que llevaba 3 yemas de huevo estaba crudo. Vale decir, no lo cocinó.

catherine fulopo postre crudo.jpg

Cuando el jurado la escuchó decir que tenía 3 yemas, la cara se les transformó y casi en un grito Betular repreguntó "¿esto tiene yema cruda?", a lo que Catherine Fulop luego confesaría que creía que el limón cocinaba al yema. Así ante el silencio atónito del jurado, Martitegui fue contundente y como primera devolución sentenció "la masa está muy rica, y el resto es una falta imperdonable". En tanto, Betular le explicó que toda preparación que lleve huevo, o sólo yema, tiene que pasar por el horno". Al tiempo que agregó "si seguís en competencia, esos errores son fuertes".

Quiénes ganaron la primera competencia de MasterChef Celebrity

En la primera emisión de esta tercera temporada de MasterChef Celebrity, una vez más con la conducción de Santiago del Moro, el equipo conformado por Paula 'peque' Pareto, Marcela 'la Tigresa' Acuña, Gastón Sofritti y Tití Fernández fueron los ganadores de la noche tras convencer al jurado con sus platos.