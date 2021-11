Así, un poco a modo de generar expectativa para la noche del lunes, Damián Betular-uno de los tres jurados- pasó por 'No es tan tarde', el programa de la medianoche de Telefe que conduce Germán Paoloski y allí hizo un repaso por los participantes que lo sorprendieron mucho hasta el momento, en lo que llevan grabado ya. Es así que a la hora de jugarse por sus favoritos nombró en primer lugar al cantante Joaquin Levinton. "Ojo que nos puede sorprender, tiene un sentido del humor que yo no me imaginé, es muy gracioso", comentó el chef pastelero.