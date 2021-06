Embed

"¡Hay que ensayar más la próxima...!" fue la frase con la que Tinelli saludó a Charlotte, un poco como dándole un consejo de padre. Pero grande fue su sorpresa al recibir como respuesta "No va a haber próxima Marce", por parte de la rubia. Fue allí cuando el conductor intentó poner paños fríos a la situación tirante que se vivía en vivo, con un "sí, sí, aunque sea una vez. Bueno nos encanta igual tenerte acá, de verdad. Sabés que te queremos mucho". Por su parte, Charlotte Caniggia se limitó a responder un frío "igualmente", para luego chocar su puño con el del cabezón e irse corriendo.

Débora Plager dejó fuera de concurso a Charlotte Caniggia, tras conseguir el apoyo del público con un 55,4% de los votos en La Academia. La rubia quedó eliminada al conseguir sólo un 44,6%.

Charlotte Caniggia iba a renunciar a La Academia

Claro apenas salió del estudio de La Academia, un puñado de micrófonos abordaron a Charlotte mientras enfilaba hacia su camarín . "Por qué dijiste que no va a haber próxima? ¿No te dan ganas?" le preguntó Maite Peñoñori, la cronista de LAM. "No, no, me fui bien" dijo la rubia, sin creérselo ni ella misma.

Claro que en un intento por sacarle alguna declaración, los noteros le comentaron "Es raro, estamos todos sorprendidos". "Yo también, la verdad. Porque hablé con Chato ayer y bueno...", alcanzó de deslizar Charlotte Caniggia. "Qué hablaste con Chato", le repreguntaron. Pero allí Caniggia prefirió no ahondar en la conversación aparentemente mantenida y se limitó a asegurar "nada, estoy bien" y se metió en el camarín.

Por último ya cuando estaba cerrando la puerta, los cronistas llegaron a consultarle si tenía pensado renunciar, obteniendo un rotundo Sí antes de dar un portazo y dar por terminada la entrevista.