Sandra Borghi yerba 1.jpg Sandra Borghi, co conductora de Nosostros a la mañana en la pantalla de El Trece, esta mañana tuvo un fatal accidente en pleno aire: se tiró encima el mate que estaba preparando.

Pero sucede que hoy a la locutora se volcó el mate encima en pleno aire, y Álvarez no tuvo mejor idea que escracharla. “Ahora seguimos con el programa, sé que hoy está disperso, pero esto no lo puedo dejar pasar” disparó el Pollo, mientras que en el estudio se oían las risas de sus compañeros. Ahí fue cuando el director enfocó a Borghi desencajada y su compañero exclamó “No lo puedo creer, volcó”, mandándola al frente.

Sandra Borghi yerba 2.jpg El Pollo Álvarez mandó al frente a su compañera Sandra Borghi, durante el aire de Nosotros a la mañana, después de que volcara el mate y se tirase encima toda la yerba.

En una clara distracción de la co conductora de Nosotros a la mañana, quien no estaba al aire en ese momento, se le cayó la yerba del mate que estaba preparando. Como por suerte todavía no había empezado a cebarlo, no se quemó ni fue mayor el enchastre más allá de la yerba derramada en el escritorio, el piso y sobre su pantalón blanco. Y esa fue su mayor preocupación mientras su colega la arrastraba desde su banqueta para mostrar el derrame, Sandra Borghi pidió “Me tengo que cambiar, no puedo hacer todo el programa así”.

Así, mientras el Pollo Álvarez preguntó a sus compañeros, en tono de broma, “¿La tapamos con diario?”, Carlos Monti, que forma parte del programa, sugirió “Hagamos el VAR, así se ve”.

Sandra Borghi, víctima de un hacker: "Me robaron la identidad"

Sandra Borghi denunció hace unas semanas en Nosotros a la mañana, El Trece, que le robaron su identidad en Facebook y que contactaron a periodistas y conductoras pidiendo fotos como si fuera ella.

“Me llamó ayer una colega, una periodista muy reconocida y me dice de la nada: ‘Sigamos por acá mejor’, yo le pregunté de qué me hablaba. Me entero por esta chica que supuestamente desde el sábado estábamos hablando. Le dije que no sabía de qué me hablaba, pero empecé a atar cabos y lo puse en el grupo nuestro”, relató la periodista.

sandra borghi.jpg Hace unas semanas, Sandra Borghi denunció desde Nosotros a la mañana que le robaron su identidad en las redes sociales.

"Una colega de otro canal, Sofía Monachelli, me había hecho un comentario hace un tiempo y ayer me había vuelto a preguntar. Me dijo que había bloqueado a Sandra porque le había pedido el teléfono para seguir la charla por ahí, porque le había ofrecido trabajo diciendo que estaba armando un programa solo de mujeres”, agregó sobre el tema el especialista en policiales Pampa Mónaco.

A lo que Sandra explicó: “A Paula Galloni le dijeron lo mismo, que eran solo mujeres, y hay otra periodista de Crónica también que le dijeron lo mismo y hay otra más que me pidió preservar su identidad. Ahí empezó la charla, pero derivó en otra cosa”.