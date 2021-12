El contundente mensaje de Verónica Llinás por la muerte de Lucio Dupuy

"Lo torturaron y mataron dos feministas. Ni olvido ni perdón", "El vil infanticidio de Lucio es el producto de un feminismo que durante años predicó impunemente que hay que asesinar a los hombres", Me hace muy mal lo de Lucio. Me destruye. Y me vuelve a destruir como el caso lo están usando para acusar al feminismo de 'incentivar' el asesinato de un niño pequeño", "El feminismo de cartón.... vergüenza me da que dos tremendas hijas de p... hayan militado el 'feminismo'. Hablaron de libertad, de ganas de vivir, de derechos... Ojalá sufran y las paguen como corresponde", fueron algunos de los mensajes que se replicaron en Twitter.

Ante el debate que se desató en dicha red social sobre el caso, Verónica Llinás, como referente del colectivo Actrices Argentinas, dio su opinión y fue contundente.

"Hoy empieza el juicio por el caso de @soythelmafardin. Sin dudas es un hito en la historia del feminismo, de la Justicia y de @actrices_arg. Sin embargo, veo con estupor a tanta gente queriendo empañar este logro con el caso de #LucioDupuy, confundiéndolo todo", comenzó diciendo la protagonista de "Dos locas de remate".

llinas.jpg

"Lo que le pasó al pobrecito de Lucio no tiene nada que ver con el feminismo, ni con Actrices, pero sí con nuestra Justicia, y con nuestro sistema de seguridad. Ambos están enfermos de desidia y corrupción", siguió.

Por último, Llinás condenó a la mamá del niño, Magdalena Espósito Valenti, y a su pareja, Abigail Páez. "Las mujeres que lo mataron no son feministas, son monstruos y los monstruos están en todos loa ámbitos. Confundir todo es perpetuar el caos. Alegrémonos por Thelma, y lloremos por Lucio y por todos los niños que siguen siendo violentados al desamparo de todo. Fin", concluyó.