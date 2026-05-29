Milei anunció junto a empresarios farmacéuticos una inversión de USD 8.000 millones para investigación clínica en la Argentina

Además de ser gemólogo y filántropo británico con una extensa trayectoria en el mundo de las piedras preciosas, Ostro es un dirigente político reconocido en el Reino Unido por haber sido nombrado caballero por la reina Elizabeth II. Además fue designado en 2008 como vicepresidente del Consejo de Cristianos y Judíos, una de las organizaciones interreligiosas más antiguas del Reino Unido. En 2015, integró también una comitiva que visitó al papa Francisco, a quien le presentó una placa en memoria de su padre, sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial gracias a la ayuda de cristianos.

Ostro estuvo relacionado a la política pública británica, ya que, entre 2001 y 2005 integró la junta del Panel Nacional de Empleo del Departamento de Trabajo y Pensiones del Reino Unido, y participó de la Unidad Estratégica del ex primer ministro laborista, Tony Blair.

Además, desde 2014 forma parte del grupo de expertos en educación de la comisión británica sobre el Holocausto y es parte del Business Action Council, una coalición empresaria que elabora recomendaciones para el Gobierno del Reino Unido en materia de apoyo a emprendedores.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/2060384146497646829?s=20&partner=&hide_thread=false El Presidente Javier Milei se reunió en Casa Rosada con el empresario y famoso gemólogo Maurice Ostro. pic.twitter.com/v2xG3jRgh5 — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) May 29, 2026

Después Milei recibió al Ministro de Salud, Mario Lugones y a representantes de CAEME, quienes anunciaron una inversión acumulada de USD 8.000 millones en investigaciones clínicas en la Argentina.

En el encuentro que tuvo lugar al mediodía participaron el Presidente de CAEME, Gastón Domingues Caetano; el Gerente General de MSD, Carlos Annes; la Gerente General de Roche, María Pía Orihuela; la Gerente General de Bristol Myers Squibb, Silvana Kurkdjian; el Gerente General de Novartis, Francisco García; el Gerente General de GSK, Maximiliano Gutiérrez; la Gerente General de Sanofi, Carolina López Camelo; y la Gerente General de Pfizer, Agustina Ruiz Villamil.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/JMilei/status/2060407165400011175?s=20&partner=&hide_thread=false INVERSIONES POR USD 8.000M

TMAP.

MAGA.

VLLC! https://t.co/DSiqa030x2 — Javier Milei (@JMilei) May 29, 2026

En un comunicado oficial firmado por Milei, el Gobierno destacó el impacto de la inversión anunciada por farmacéuticas norteamericanas en investigación de medicamentos y vacunas para Argentina y la región.

Antes, Milei recibió al embajador de EE.UU. Peter Lamelas que llegó acompañado por un grupo de legisladores norteamericanos, y mantuvo una llamada con el Canciller alemán, Friedrich Merz, desde su despacho en Casa Rosada.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/OPRArgentina/status/2060393530816606229?s=20&partner=&hide_thread=false El Presidente Javier Milei, junto al Canciller Pablo Quirno, recibió en Casa Rosada al Embajador de Estados Unidos, Peter Lamelas, y a una delegación de diputados de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. pic.twitter.com/Z9nQp414Om — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) May 29, 2026

Finalmente, por la tarde, el presidente mantuvo una reunión con el rabino Yehuda Kaploun, Jacob Daniel Ashendof y Haydee Rojas en su despacho del primer piso de la Casa Rosada.