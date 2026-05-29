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Milei anunció junto a empresarios farmacéuticos una inversión de USD 8.000 millones para investigación clínica en la Argentina

En un viernes de hiperactividad en la Casa Rosada, Milei recibió a cámaras farmacéuticas internacionales que anunciaron inversiones por U$$ 8.000 millones.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
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Javier Milei anunció junto al ministro de Salud

Javier Milei anunció junto al ministro de Salud, Mario Lugones y cámaras farmacéuticas norteamericanas, inversiones por U$$ 8.000 millones en investigación en Salud. (Foto: Presidencia).

El presidente Javier Milei recibió este viernes en Casa Rosada a empresarios, funcionarios y representantes internacionales en una jornada de reuniones reservadas que incluyó un encuentro con el gemólogo y filántropo británico Maurice Ostro y otro con directivos de laboratorios nucleados en CAEME, quienes anunciaron inversiones por USD 8.000 millones para investigaciones clínicas en la Argentina.

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Juan Román Riquelme y Javier Milei (Foto: archivo).

El presidente llegó como es habitual en su rutina de los viernes, alrededor de las 9 de la mañana y desde las 10 no paró de recibir invitados en el despacho presidencial, con actividades cerradas para la cobertura de la prensa acreditada.

Milei difundió todas las reuniones a través de sus cuentas oficiales en redes sociales. Primero mantuvo una reunión con el empresario y famoso gemólogo Maurice Ostro.

Además de ser gemólogo y filántropo británico con una extensa trayectoria en el mundo de las piedras preciosas, Ostro es un dirigente político reconocido en el Reino Unido por haber sido nombrado caballero por la reina Elizabeth II. Además fue designado en 2008 como vicepresidente del Consejo de Cristianos y Judíos, una de las organizaciones interreligiosas más antiguas del Reino Unido. En 2015, integró también una comitiva que visitó al papa Francisco, a quien le presentó una placa en memoria de su padre, sobreviviente de la Segunda Guerra Mundial gracias a la ayuda de cristianos.

Ostro estuvo relacionado a la política pública británica, ya que, entre 2001 y 2005 integró la junta del Panel Nacional de Empleo del Departamento de Trabajo y Pensiones del Reino Unido, y participó de la Unidad Estratégica del ex primer ministro laborista, Tony Blair.

Además, desde 2014 forma parte del grupo de expertos en educación de la comisión británica sobre el Holocausto y es parte del Business Action Council, una coalición empresaria que elabora recomendaciones para el Gobierno del Reino Unido en materia de apoyo a emprendedores.

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Después Milei recibió al Ministro de Salud, Mario Lugones y a representantes de CAEME, quienes anunciaron una inversión acumulada de USD 8.000 millones en investigaciones clínicas en la Argentina.

En el encuentro que tuvo lugar al mediodía participaron el Presidente de CAEME, Gastón Domingues Caetano; el Gerente General de MSD, Carlos Annes; la Gerente General de Roche, María Pía Orihuela; la Gerente General de Bristol Myers Squibb, Silvana Kurkdjian; el Gerente General de Novartis, Francisco García; el Gerente General de GSK, Maximiliano Gutiérrez; la Gerente General de Sanofi, Carolina López Camelo; y la Gerente General de Pfizer, Agustina Ruiz Villamil.

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En un comunicado oficial firmado por Milei, el Gobierno destacó el impacto de la inversión anunciada por farmacéuticas norteamericanas en investigación de medicamentos y vacunas para Argentina y la región.

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Antes, Milei recibió al embajador de EE.UU. Peter Lamelas que llegó acompañado por un grupo de legisladores norteamericanos, y mantuvo una llamada con el Canciller alemán, Friedrich Merz, desde su despacho en Casa Rosada.

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Finalmente, por la tarde, el presidente mantuvo una reunión con el rabino Yehuda Kaploun, Jacob Daniel Ashendof y Haydee Rojas en su despacho del primer piso de la Casa Rosada.

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