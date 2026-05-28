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El Banco Central hizo la segunda compra de dólares más alta del año y ya alcanzó el 96% de la meta de reservas

La entidad adquirió USD 447 millones en una sola jornada y acumuló más de USD 9.600 millones en compras durante 2026.

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El Banco Central realizó una abultada compra de USD 447. (Foto: Archivo)

El Banco Central realizó una abultada compra de USD 447. (Foto: Archivo)

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) extendió a 96 ruedas consecutivas la racha positiva en el mercado cambiario y este jueves concretó una compra de USD 447 millones, la segunda más importante del año. Con este resultado, la entidad ya acumuló más de USD 9.600 millones en adquisiciones de divisas durante 2026 y alcanzó más del 96% de la meta anual prevista.

Leé también El Banco Central realizó la mayor compra del mes al adquirir US$ 328 millones
El BCRA ya cumplió más del 80% de la meta de acumulación de reservas prevista para este año. (Foto: NA).

Desde la puesta en marcha del nuevo esquema monetario en enero, el Central sumó USD 9.681 millones a sus reservas. Abril fue el mes de mayor intervención, con compras por USD 2.769 millones, mientras que en mayo el ritmo comenzó más moderado y se aceleró en las últimas semanas. Solo en los últimos cinco días hábiles, el organismo adquirió USD 909 millones y el total mensual ya supera los USD 2.500 millones.

Banco Central 28 de mayo
El Gobierno ya alcanz&oacute; el 96% de la compra de d&oacute;lares que se hab&iacute;a trazado en enero. (Fuente: Banco Central).

El Gobierno ya alcanzó el 96% de la compra de dólares que se había trazado en enero. (Fuente: Banco Central).

En el Ministerio de Economía sostienen que todavía resta el ingreso más fuerte de divisas provenientes de la cosecha gruesa, lo que podría incrementar la oferta de dólares en el mercado y darle más margen de acción al BCRA en los próximos meses.

La meta de las reservas

Hasta ahora, el Central cumplió casi la totalidad de la meta anual de acumulación de reservas. Durante el primer trimestre, parte de las compras quedaron limitadas por la demanda de dólares del Tesoro para afrontar vencimientos financieros. En paralelo, la autoridad monetaria emitió pesos sin esterilizar para sostener las adquisiciones, mientras que el Tesoro absorbió liquidez mediante colocaciones de deuda en moneda local para evitar presión sobre el dólar y la inflación.

Las proyecciones oficiales estiman que el saldo neto de compras de divisas podría ubicarse entre USD 10.000 y USD 17.000 millones este año, dependiendo del ingreso de dólares y de la demanda de pesos en la economía. El presidente del BCRA, Santiago Bausili, señaló que ambos factores serán determinantes para la evolución del programa monetario.

A la vez, la liquidación del agro y el regreso de las emisiones de deuda corporativa aparecen como fuentes clave para reforzar las reservas.

El refuerzo más reciente llegó a través del Fondo Monetario Internacional (FMI), que desembolsó USD 1.000 millones tras aprobar la segunda revisión del programa de Facilidades Extendidas por USD 20.000 millones. Gracias a esos fondos y a las compras en el mercado, las reservas brutas del BCRA cerraron este jueves en USD 48.511 millones, el nivel más alto desde 2019.

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