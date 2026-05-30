La foto oficial con la que Pampita y Martín Pepa confirmaron su reconciliación desde Inglaterra

Por supuesto, el tema también tuvo espacio en LAM (América TV), donde el equipo encabezado por Denise Dumas, en ausencia de Ángel de Brito por vacaciones, aportó detalles sobre el presente sentimental de la pareja. Todo comenzó con un enigmático que despertó la curiosidad de los televidentes. “Viaje de reconciliación, están juntos. Pude averiguar porque sabía que estaban en el mismo lugar”, comentaron al aire.

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Más adelante, Pepe Ochoa reveló la identidad de los protagonistas y destacó que ninguno de los dos había oficializado hasta ese momento el regreso de la relación. “Nunca confirmaron que volvieron a apostar al amor y que están de nuevo juntos. Ellos son Carolina Pampita Ardohain y Martín Pepa”, explicaron durante el ciclo.

Según la información brindada en el programa, ambos se encuentran disfrutando de unos días en Inglaterra, alejados de sus compromisos habituales y del constante foco mediático. En ese contexto, Pepe Ochoa agregó: “Ella viajó a verlo a él, están juntos ahora en Inglaterra, volvieron a apostar al amor”.

Durante el debate, los panelistas también recordaron que la distancia fue uno de los principales desafíos que debió afrontar la pareja. Sin embargo, remarcaron que el vínculo logró imponerse a las dificultades y que ambos decidieron volver a intentarlo. “Están apostando nuevamente por este vínculo, esta pareja, que tanto les cuesta por la distancia, pero ahora están juntos. Ella quería estar con él. Cuando vino acá, ella confirmó la separación. Él viajó, hablaron, y volvieron a intentar”, señalaron.

Hasta la aparición de estas imágenes, ni Pampita ni Martín Pepa habían mostrado públicamente señales concretas de una reconciliación. Por eso, las postales compartidas desde Europa marcaron un punto de inflexión y terminaron de confirmar lo que hasta hace poco era apenas un rumor. Desde mediados de mayo, cuando la modelo volvió a referirse a su situación sentimental, había dejado entrever que el cariño seguía intacto y que todavía existía la intención de apostar por la relación, pese a los obstáculos que implica mantener un romance a la distancia.

IG Martín Pepa y Pampita - reconciliación mayo2026

Qué había dicho Pampita sobre su reconciliación con Martín Pepa

Luego de que trascendiera que habían retomado su relación tras una nueva crisis, Pampita decidió romper el silencio y explicar cómo atraviesa este nuevo capítulo junto a Martín Pepa. Fue durante una entrevista con Infama (América TV) a mediados de mayo, donde la modelo habló sobre el presente sentimental que comparte con el empresario y, al mismo tiempo, manifestó su malestar por el nivel de exposición que suele rodear cada aspecto de su vida privada.

Consultada sobre la reconciliación, Pampita dejó en claro que no tiene intención de seguir profundizando públicamente en cuestiones personales. "No voy a dar más detalles de mi vida, porque se meten mucho, opinan mucho. Yo les di mi explicación. Soy re amable, paro, con temas que son míos. Y después dicen cosas feas. Y las familias detrás, entonces no, no me gusta lo que hacen. No lo digo por vos ni por tu programa, lo digo en general, no voy a decir por qué programas exactamente, pero re feo todo, la verdad", sostuvo.

Al referirse a Martín Pepa, destacó el afecto que continúa existiendo entre ambos pese a las dificultades que han enfrentado. "Él es muy bueno y nos queremos mucho. Y las veces que nos hemos separado siempre ha sido en re buenos términos, no por terceros, con siempre mucho amor, cariño, como tiene que ser. Tenemos otros temas nuestros", aseguró.

Lo cierto es que uno de los puntos que más complica la dinámica de la pareja es la distancia. Ante la observación de la cronista sobre ese aspecto, la modelo coincidió y explicó: "Claro, y como cualquier pareja, a veces necesitamos pensar qué queremos o cómo lo logramos, cómo hacemos con nuestras dinámicas. Pero bueno, la verdad que doy lugar a que opinen y digan muchas cosas que no son. Así que voy a tratar, de ahora en más, de no decir nada de mi vida personal, sentimental. Y espero que así se metan menos".

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Además, reconoció que sostener una relación viviendo en distintos países representa un desafío permanente. "Siempre hubo amor, pero nos cuesta organizarnos. Vivimos en dos países distintos. Yo amo mi trabajo, él ama el suyo. Tenemos hijos, así que eso también hace que tengamos que estar en el país en el que vivimos", explicó.

Pese a los obstáculos, remarcó que ambos están comprometidos con encontrar la manera de seguir adelante juntos. "Hacemos malabares para que funcione y los vamos a hacer todas las veces que queramos nosotros, sin que se meta nadie", afirmó.

En ese mismo sentido, contó que desde el inicio intentó preservar el vínculo lejos de la mirada pública. "Esta relación yo la tengo lo más lejos de los medios posibles. En los viajes no publico nada, doy pocas declaraciones. Pero bueno, a veces suceden cosas y tampoco me dan tiempo a que yo procese las cosas. Como que se vuelven locos para que diga algo", señaló.

La conductora también admitió que la realidad que comparten obliga a replantear decisiones constantemente. "Es que obviamente cada tanto nos replanteamos todo porque no es fácil vivir tan lejos y no es fácil tener hijos en distintos países y amar nuestros trabajos, porque los dos amamos nuestro trabajo y ninguno de los dos lo va a dejar. Así que obviamente hay que reorganizarse varias veces y volver a ver cómo lo hacemos".

Por último, despejó cualquier especulación sobre una posible mudanza definitiva de alguno de los dos para facilitar la convivencia. "No es una posibilidad y lo sabemos desde el día uno que no es una posibilidad. Seguiremos así intentando todas las veces que sea necesaria", concluyó.