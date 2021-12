El inesperado mensaje de Sabrina Rojas a Luciano Castro tras su salida de Desnudos

El programa se llamará Emparejados y se trata de un “resumen semanal de noticias picantes del espectáculo donde además de debatir, sus protagonistas sumarán información y primicias”.

También habrá secciones: resumen de medios / la pareja del domingo (una pareja de famosos todos los domingos se someterán al test del Tucu y Sabrina). La tapa (las primicias y noticias que marcarán la agenda de la semana).

El programa debutará el domingo 9 de enero en la franja horaria de 19:45 a 21hs. Y en diálogo con PrimiciasYa.com, Sabrina Rojas contó cómo se prepara para este nuevo desafío profesional.

"Hace tiempo que vengo con la gente de América craneando algo, hicimos varios pilotos con distintos conductores y después me propusieron hacer otro con El Tucu y se nos dio", comenzó diciendo la actriz y conductora.

Y luego señaló: "Todo sucede por algo, nosotros estamos muy bien, muy conectados, El Tucu ya de oficio es conductor y para mí estar al lado de él, más allá que es mi pareja, me hace sentir tranquila estar con alguien que es locutor. Tiene un oficio muy grande y me voy a poder apoyar mucho en él ya que hace mucho que no hago conducción. La dupla gustó y ahí vamos".

Por otro lado, Sabrina se prepara para la nueva temporada de la obra teatral que produce Javier Faroni, Desnudos, en Calle Corrientes tras la salida de Luciano Castro y la llegada de Esteban Lamothe.

"Desnudos es un éxito. Son esas cosas que suceden muy de vez en cuando, que la obra es muy buena, que es un éxito y que todos nos llevamos muy bien. Hay que disfrutarlo porque pasa pocas veces, no sucede siempre", indicó.

Con respecto a la partida de Luciano Castro de la obra, manifestó: "Se va a extrañar, Luciano es como un pilar muy líder. Entonces nos contenía a todos en muchas cosas y se lo va a extrañar un montón. Pero ahora entra Lamothe y hace que, lo que empezaba a estancarse por la cotidianidad, haga que se renueven los aires porque será como si estuviésemos recién estrenados, ensayando de nuevo y cuidándolo mucho a Esteban porque tiene poco tiempo de ensayo".

El 6 de enero será el regreso de Desnudos, la comedia éxito más provocadora del año que regresa a Buenos Aires, al Teatro Metropolitan Sura, donde noche a noche agotó localidades durante los últimos meses. Con nuevo integrante, Desnudos es protagonizada por Gonzalo Heredia, Luciano Cáceres, Esteban Lamothe, Brenda Gandini, Sabrina Rojas y Mercedes Scapola; y se ha convertido en uno de los espectáculos más convocantes y divertidos de las últimas temporadas.