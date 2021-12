El secreto de Cinthia Fernández para mantener el lomazo que tiene

Cinthia Fernández figura.jpg Cinthia Fernández entrena los 7 días de la semana en el gimnasio que montó en su casa. Además lleva una dieta equilibrada para lograr mantener esa figura a sus 33 años, tras dos embarazos.

Y precisamente durante una tanda publicitaria de LAM, donde estaba como invitada la actriz Lali González que tanto se luce en la ficción de PolKa 'La 1-5/18', quedó registrada una inédita conversación que grabó la paraguaya con Cinthia Fernández. Curiosamente puede verse a la angelita comiendo huevo duro, mientras le explica a la actriz "Lali estamos comiendo huevo. Porque acá le metemos mucho huevo... si sentís olor a podrido...".

Así, la actriz paraguaya consulta asombrada "¿Pero por qué? ¿Porque te estás cuidando?", obteniendo como respuesta por parte de Cinthia Fernández un "Obvio" más la explicación de las bondades del huevo: "Esto va al culo directo", desatando las risas del resto de la angelitas que disfrutan mientras Ángel de Brito sigue de vacaciones hasta el jueves.

Cinthia Fernández nuevamente en guerra judicial con el papá de sus hijas

Pero como no todas son buenas para Cinthia Fernández, así como muestra lo bueno también comparte lo no tan bueno de su vida. De esta manera, dentro de LAM también contó el nuevo enojo que tiene con el padre de sus tres hijas, Matías Defederico.

Resulta que a pesar de no cumplir con la cuota alimentaria que le corresponden a sus hijas Charis, Bella y Francesca, Deferico ahora le envió una carta documento a Cinthia Fernández solicitando una reducción de la mencionada cuota.

Cinthia Fernández y sus hijas.jpg Cinthia Fernández junto a sus tres hijas: Charis, Bella y Francesca.

De esta manera hizo reclamo público dirigido claramente a las autoridades judiciales: “Encima que no me pagan la cuota alimentaria me pide una reducción de la cuota, voy a ser muy respetuosa, y ojalá que la Justicia no le dé lugar a este tipo de pedidos, lo digo por mí y por todas las madres que la remamos totalmente solas en todos los sentidos”.