Flavio Azzaro le respondió a Pampita tras su picante historia

En este contexto, el martes Azzaro le respondió a la modelo y conductora desde el ciclo de América: "Es como que mi novia salga a defenderme a mí, queda feo, nada mal", comenzó picante.

flavio azzaro 2.jpg

Y sobre la nota en cuestión que compartió en las redes, el panelista sostuvo: "Está bien, eso fue hace mucho, estaba soltero, no había queso y bueno... rayamos otra cosa. Ahora de eso no voy a hablar".

Sobre el cruce con Moritán al aire, Azzaro explicó: "Terminó bien, está todo bien, no pasa nada, ya está. Es como una manera de decir que el día que no esté más con Pampita no va a tener más aire, a eso me refería".

Y reconoció que ya tenía un prejuicio contra él desde antes de verlo: "Los chetos a mí casi siempre de entrada me caen siempre mal. Cheto y encima del PRO, es como que hay una barrera. Todos somos prejuiciosos".

Embed

El fuerte cruce entre Roberto García Moritán y Flavio Azzaro

El diputado electo de Juntos por el Cambio, Roberto García Moritán, esposo de Pampita, estuvo el lunes en Polémica en el bar y el cruce con Flavio Azzaro casi termina muy mal.