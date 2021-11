Pero luego generando un halo de misterio en sus palabras, Alfano preguntó de manera supuestamente inocente “Pero, ¿él qué dijo? Si él dijo que sí, la verdad que yo no me di cuenta o tal vez estoy gaga y yo no me acuerdo de nada. Voy a seguir pensando y después te cuento”.

Embed

Recordemos que todo comenzó durante una emisión del programa radial “Nadie dice nada” que lleva adelante Nico Occhiato junto a Flor Jazmín Peña, Nati Jota se refirió a las fantasías que tenían de chicos y disparó: "Solo a vos te pasa eso Nicolás que te cul... a Alfano".

Graciela Alfano confesó que vio a una famosa practicándole sexo oral a Jorge Porcel

Graciela Alfano estuvo invitada a Flor de equipo, el programa de Florencia Peña en Telefe, y sorprendió a todos con una anécdota desconocida de los años en los cuales trabajó junto a Jorge Porcel. "Viví una algo muy extraño. Yo vi el sexo de Jorge Porcel, pero nunca estuve con él", comenzó diciendo la actriz, ante el asombro de la conductora y sus compañeros.

Alfano precisó que estaban en medio de una jornada de grabación cuando entró de imprevisto al camarín del capo cómico y lo encontró en una situación escandalosa. "Yo tenía una duda porque todas las mujeres querían estar con él. Entonces, yo decía '¡este gordo tiene un éxito, que no puede ser! ¿qué tiene?'", comentó la ex vedette.

Embed

Después de unas horas, Alfano se las ingenió para ingresar al camarín del humorista. "Me hice la boluda... Vi que entró una actriz muy conocida. Yo voy, abro la puerta y grito 'Jorge... ¿qué escena vamos a grabar?'. Lo veo a él parado y a una señora practicándole una felatio", detalló.

Por último, la ex vedette se refirió a los atributos sexuales de Porcel. "Me me quedé petrificada porque no podía creer la distancia entre la panza de Jorge Porce y la cara de la señora", finalizó.