Uy! tiene influencias argentinas y españolas .Comenzando por un tango e interrumpiendo con un flamenquito, que se sube a un beat urbano, con el punch de reggaetón. La canción plantea una letra sarcástica, pícara y con un claro mensaje de “ya no quiero más dolores" (Tavo y Flor).

"En el videoclip decidimos reflejar la versatilidad de mundos que conviven en nuestra obra. Por un lado tenemos a nuestra pareja en pura acrobacia para seguir perteneciendo a un ciclo que ya debió terminar hace mucho. Un poco de burla hacia el ego y el narcisismo y una explosión de colores, amigos y baile para darle la bienvenida a la nueva vida", señaló Flor.

En Intrusos, Nico Occhiato, ex pareja de Flor Vigna, habló del tema que estrenó su ex y cuando le preguntaron si hubiera participado como lo hizo Luciano Castro, manifestó: "Sí... ¿por qué no?".

Y con todo no de humor se comparó con Luciano Castro: "A mí no me da el cuerpo".