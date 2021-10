La China Suárez salió al cruce de un fuerte comentario

china suarez 1.jpg

Así entre los cometarios puede leerse, por ejemplo, que le dicen "Yo también haría desastres con esa belleza", y cosas por el estilo, aunque también aparecieron los haters. "No es lo único que te comes en España", fue uno de los comentarios que recibió el posteo de la actriz.

Suárez, luego de unas horas, respondió a este comentario de manera picante: “Claro que no. No sabes las tortillas de papa babé que me estoy comiendo”. De a poco, tras la publicación de aquel extenso comunicado con su descargo, La China vuelve a recuperar su habitual interacción en las redes.

La indiferencia de Pampita

La modelo, Carolina Pampita Ardohain, quedó expuesta al aire en Showmatch cuando tocaron el escándalo del año entre La China Suárez, Wanda Nara y Mauro Icardi.