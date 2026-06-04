La inesperada teoría de Rodrigo Lussich sobre Wanda Nara y su éxito: "Pone guita para..."

Lejos de dar por terminado el tema, Rodrigo Lussich redobló la apuesta y reforzó su postura. “Pone guita”, insistió el periodista, alimentando aún más la polémica alrededor del vínculo laboral de la mediática con Telefe.

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Acto seguido, Adrián Pallares se sumó a la charla y aportó una mirada similar. “O que ni siquiera lo retira el sueldo... Como que se reparte”, comentó el conductor, acompañando la teoría planteada por su colega.

Las declaraciones llegaron pocos días después de que Marina Calabró revelara detalles sobre el acuerdo contractual que tendría Wanda Nara con Telefe. Según la periodista, el convenio alcanzaría una cifra total de 200 mil dólares por un período de dos años.

De acuerdo con esos números, la conductora percibiría alrededor de 8.333 dólares mensuales. Tomando como referencia la cotización oficial del 29 de mayo de 2026, esa suma equivaldría a aproximadamente 11.741.113 pesos por mes.

Sin embargo, Calabró destacó que el contrato incluiría beneficios adicionales. “Tiene un montón de PNT liberados que eso los puede cobrar lo que quiera mientras tanto”, explicó entonces, defendiendo la conveniencia del acuerdo para la figura televisiva.

Como parámetro para comparar los valores que se manejan actualmente en la industria, también trascendió que Mario Pergolini percibiría cerca de 100 mil dólares mensuales por su trabajo al frente de Otro Día Perdido en las noches de El Trece, ubicándose como el conductor mejor remunerado de la televisión argentina.

Wanda Nara y Rodrigo Lussich - captura Intrusos

Cuál fue la polémica condición que puso Wanda Nara para que Mauro Icardi pueda volver a ver a sus hijas

Luego de varios meses instalado en Turquía, Mauro Icardi ya tiene definido su regreso a Buenos Aires para reencontrarse con sus hijas Francesca e Isabella, quienes viven en Buenos Aires con su ex, Wanda Nara.

Con la temporada europea ya concluida junto al Galatasaray, el delantero comenzó a organizar su vuelta al país con la intención de pasar varios días junto a las menores. En paralelo, recientemente se desarrolló una audiencia vinculada al esquema de vacaciones de invierno de las niñas. Si bien las representantes legales de ambas partes, Elba Marcovecchio y Ana Rosenfeld, dejaron entrever que todavía existen diferencias, todo indica que la expareja habría logrado acercar posiciones en algunos aspectos clave.

La información fue revelada por Paula Varela y Natalie Weber en Intrusos (América TV), donde detallaron que el futbolista aterrizaría en la Argentina el próximo 5 de junio durante la mañana. Según trascendió, el plan sería que permanezca con sus hijas desde el 6 hasta el 29 de junio, día en el que emprendería su regreso a Europa.

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No obstante, cuando parecía que el acuerdo avanzaba sin mayores inconvenientes, surgió un nuevo punto de conflicto relacionado con la dinámica de convivencia durante esas semanas. De acuerdo con lo explicado por Varela, el desacuerdo estaría vinculado al deseo de Icardi de compartir la mayor cantidad de tiempo posible con las niñas.

"Mauro quiere que durante estas tres semanas larguitas que va a estar en la Argentina las nenas estén todo el tiempo con él y que no vayan al colegio para disfrutarlas", señalaron en el programa.

Desde la vereda de Wanda Nara, en cambio, la postura sería diferente. Según trascendió, la conductora habría pedido "una caución económica en caso de que las niñas no asistan a clases durante ese período. Una especie de garantía o multa".

Mientras tanto, allegados al jugador consideran que ese planteo resulta exagerado y sostienen que se trata de una exigencia desproporcionada, especialmente teniendo en cuenta que el delantero realiza un viaje desde el exterior exclusivamente para compartir tiempo con sus hijas.