La confesión de Mirtha Lengrand antes de su regreso a la tv

Mirtha en la fiesta de Gente.jpg Mirtha Legrand tomó el micrófono en la fiesta de los personajes del año de la revista Gente, y contó que está aterrada ante su regreso a la tv el próximo 18 de diciembre.

Pero, por supuesto, luego recordó que estuvo 300 días sin salir de su casa durante la pandemia, al tiempo que reconoció que "Esta es mi primer salida, vamos a hacer un poco de promoción para el 18", y confesó ante la sorpresa de los presentes "Estoy aterrada porque no me acuerdo cómo se hace el programa... pero en la marcha me iré acordando de todo".

Además, la histórica actriz y conductora televisiva se sinceró al asegurar que su lugar en el mundo está junto al ambiente artístico, así como también confió pícara que le gustan los programas de chimentos despertando los aplausos de las figuras que la oían atentamente: "A lo largo de mi vida he trabajado en todos los sectores, con todo tipo de gente. Pero con quienes me gusta estar es con los actores, es donde me siento más cómoda y más feliz. Me encanta estar con la gente del ambiente, me encantan los chimentos, me encanta verlos... hay muchos que no he visto todavía".

La reacción de Mirtha Legrand tras el homenaje de América

En los especiales domingueros de América que conduce Virginia Gallardo tuvo lugar un homenaje a la vida y carrera televisiva Mirtha Legrand.

Se supo luego que la conductora y diva de los almuerzos se mostró muy agradecida por ese programa especial y se contactó con Liliana Parodi, directora de contenidos del canal América, para agradecerle por el programa especial que se le dedicó.

mirtha legrand especial.jpg Mirtha Legrand se mostró feliz al ver el especial que América TV hizo de su figura, y así se lo hizo saber a Liliana Parodi, la directora de contenidos de la emisora.

"Gracias Mirtha, tuvo palabras lindísimas, le encantó. Para mí es un desafío porque fue la primera persona que nos tocó homenajear en vida. Habrá una segunda parte", sostuvo Gallardo esta tarde en Intrusos tras enterarse de la felicidad de la conductora por lo visto en el ciclo que conduce.

Mirtha le envió un mensaje a Parodi para agradecerle por lo que se vio en pantalla. "No tengo más que palabras de amor y agradecimiento", manifestó la diva de los almuerzos muy emocionada.