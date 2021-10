Ana Rosenfeld posteo tras entierro esposo.jpg Ana Rosenfeld le dedicó una desgarradora despedida a su amorcito, como ella llamaba a su esposo Marcelo Frydlewski, tras despedir sus restos en el Cementerio Israelita de La Tablada, donde ya descansan su restos.

Así, tras la dolorosa despedida en la que la acompañaron Luciana Salazar, Rocío Oliva, Palito Ortega y Evangelina Salazar, entre otros amigos y familiares, en las primeras horas de este sábado Rosenfeld sintió la necesidad de volcar en las redes sociales sus sentimientos.

"En el día de ayer después de un largo viaje lloré desconsolada al ver que dejaba físicamente tu cuerpo en un lugar profundo en la tierra, pero sabe amorcito que tu corazón, tu alma, tu rostro sonriente toda nuestra vida juntos no están ahí. Todo lo tengo en otro lugar escondido, que solo vos y yo conocemos! Nada nos va a separar jamás! Te amé, te amo y te amaré para toda la vida!" fueron las conmovedoras palabras de la abogada de los famosos junto a un corazón rojo.

Los desgarradores mensajes de las hijas de Ana Rosenfeld

El empresario Marcelo Frydlewski, pareja de la abogada Ana Rosenfeld, se contagió de coronavirus en Miami, fue internado allí y murió hace una semana tras un mes y medio luchando en terapia intensiva. Pamela y Stephanie, las hijas del empresario y la abogada, despidieron a su padre desde las redes sociales con sentidos mensajes.

“Pienso en vos PAPÁ. No me alcanza las palabras para decir lo que sos en mi vida me enseñaste todo y mucho más, nos formaste con amor, alegrías y sabiduría. Junto a mamá nos dieron lo mejor que alguien podía soñar tener. Sos enorme, papá. Luchaste hasta el último minuto. Te amo eternamente, no sé cómo voy a seguir sin vos pero sé que siempre me vas a guiar como lo hiciste hasta hoy volá alto papá. Te amo", escribió Pamela.

Ana Rosenfeld, marido e hijas.jpg Ana Rosenfeld y Marcelo Frydlewski junto a sus hijas y nietos.

Stephanie por su parte escribió: “Viviste como cualquier persona en el mundo quisiera vivir. Disfrutaste más de lo que se podía. No te privaste nunca de nada. Formaste la familia que todos queremos formar. Viviste como pocos y luchaste como ninguno. El que todo lo puede y todo lo sabe. El que admiro más que a nadie en el mundo”.

"Deseo que el mundo entero pueda tener un papá como lo tuve yo. Te prometo que voy a honrarte toda la vida y cuidar a todos como te prometí. Sos mi héroe, mi ídolo, mi Hulk para siempre. Y yo tu supergirl, como una de las últimas palabras que me escribiste. Te amo con todo mi corazón. Volá alto papi, acá te vamos a extrañar y necesitar mucho", cerró.