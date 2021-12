La particular manera de Isabel Macedo para anunciar el sexo del bebé que espera con Juan Manuel Urtubey

Embed

Así, con un sweater rosa, Isabel Macedo dijo "Con este color no quiero darles ningún mensaje subliminal, es sólo que me parece que ya está... Porque estuve viendo los resultados [de la encuesta]" disparó pícara poniendo cara de no acertaron.

"Lo único que me pone tan contenta es que me dicen que ven tan bien... que seguro es varón... estás bárbara", agregó entre risas la actriz radicada en Salta con marido y su hija, como para dar a entender que en realidad espera otra nena. Es por que tras el video con sus palabras, donde sin decirlo de su boca lo dio a entender, Isabel Macedo publicó el resultado de la encuesta en el que explicó que mayoría no acertó al hacer un círculo rosa en el porcentaje de la opción nena, y llenando de corazones rozas la imagen. ¡Se viene otra chancleta para la familia Macedo Urtubey! ¡Felicidades!

Encuesta sexo bebé Isabel Macedo.jpg Isabel Macedo anunció el sexo del bebé en camino mostrando los resultados de la encuesta virtual que hizo, donde señaló que la mayoría se equivocó, haciendo un círculo en la opción correcta.

La emoción de Isabel Macedo por los tres años de Belita

Un 7 de mayo en la provincia de Salta cambió por completo la vida de Isabel Macedo que cumplía el sueño de ser mamá y formar una familia con la llegada de Isabelita, fruto de su amor con Juan Manuel Urtubey.

Así, en esa misma fecha pero en este 2021, la pequeña cumplió tres añitos y la actriz le dedicó -días después- un emotivo posteo a su hija, con fotos y video del momento en que soplaba las velitas. Y explicó además que se dedicó a disfrutar a pleno el momento del cumpleaños de su hijita y no reflejar nada en las redes.

Macedo cumple Belita.jpg En mayo de este año, Belita cumplió sus primeros 3 años y mamá Isabel Macedo y papá Juan Manuel Urtubey lo celebraron en familia.

"El día de su cumple, estaba tan emocionada, que no tuve tiempo de subir nada… Bueno, tiempo seguro que tuve, pero se lo quería dedicar a ella", comentó Macedo en Instagram. Y agregó muy movilizada: "Quería mirarla. Verla ser… Somos tan felices con vos en nuestra vida !!! #Belitacumple3. Sos el amor de mi vida. Vos y tu papá".