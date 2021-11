captura programa Carmen Barbieri.jpg Carmen Barbieri habló desde su programa del encuentro de Fede Bal, con su ex novia Laurita Fernández. Pero bancó fuerte a Sofía Aldrey, la actual novia de su hijo.

Sin dar más detalles del estado actual de la relación de Fede con Sofía, Carmen Barbieri aseguró sobre el reencuentro con Laurita “Me parece genial que se vieron, porque ellos terminaron bien. También se llevan muy bien, se quieren y se respetan”. Eso sí, lo que aseguró es que “Son una buena dupla para conductores, yo no me los pierdo. Los compro y los pongo de conductores. En la vida (juntos) no, hablo de Fede y Laurita como pareja de show”, aludiendo al encuentro de los dos sobre el escenario de un evento de criptomonedas que condujo Laurita y Fede fue invitado a participar y proponer un juego con el público.

En tanto, no dejó de ponderar a la actual y la ex de Fede Bal. Según Carmen: “Sofi es muy inteligente. Quizás es muy celosa, pero sabe manejar la situación”. Al tiempo que dejó claro que tiene el mejor de los recuerdos de Laurita. Por otro lado, cabe destacar que el periodista Ángel de Brito descartó una posible crisis de Laurita Fernández con Nico Cabré, asegurando que está todo bien entre ellos.

Laurita Fernández y Nicolás Cabré: la importante decisión que tomaron sobre su futuro

Laurita Fernández y Nicolás Cabré volvieron a darle una oportunidad al amor y tras tres años, un impasse de varios meses, están intentándolo de nuevo. Esta vez quieren hacerlo más tranquilo y sin presiones y para eso tomaron una fuerte decisión. La pareja había comprado una casa juntos en un barrio cerrado de zona norte. El sueño era amueblarla a su gusto e irse a vivir juntitos allí para formar una familia.

Sin embargo, el tiempo quiso otra cosa para ellos y se separaron. La casa quedó en el medio y ahora que volvieron decidieron que no se mudarán juntos allí: será solo de fin de semana.

nicolas-cabre-laurita-fernandez-separados.jpg Laurita Fernández y Nico Cabré, retomaron su relación de pareja tras un impasse de unos meses.

Para mantener los espacios y los tiempos de cada uno Laurita Fernández y Nicolás Cabré vivirán en casas separadas. Ella se mudará a un departamento y él continuará en su casa de un country.

“Ahora es por separado, la reconciliación viene bien, todo muy tranquilo”, dijo la rubia a Intrusos.