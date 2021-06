Ante esto, el conductor de "Santo sábado" fue consultado y no le dio nada de importancia a las palabras de su ex. “La salud la estoy recuperando y el amor me sobra”, dijo al respecto en referencia a que se está recuperando de coronavirus.

Luego de esto, seguramente al ver las repercusiones en las redes, el Pelado decidió dar por cerrado todo y contar que ya pasó página que ahora está feliz con su mujer Nella Ghorghor.

"Te amo. GRACIAS POR CUIDARME ESTE ÚLTIMO MES. Sos una compañera incondicional. Agradezco tenerte cada día", escribió él en un posteo en Instagram. Entonces, Nella que nunca reaccionó a nada, le respondió dando por terminada cualquier polémica: "Te amo, amor de mi vida. Gracias por ser mi tan hermoso compañero".

lado.jpg Pelado López

Sofía Jujuy no suelta al Pelado López a cuatros años del fin del amor

No es la primera vez que Sofía Jujuy habla de su ex, el Pelado López y de la relación que tuvieron que finalizó hace unos años.

"Me fui de esa historia después de haber intentado. Cuando estás en pareja, cuando amas mucho, entregas y das todo... Me fui en buenos términos. Es triste, pero hasta acá. No me estaba haciendo bien y puse punto final”, dijo en Pampita online.

Entonces, reveló que tras el final a ella le dolió mucho no haber tenido nunca más contacto con él pero que fue un mal necesario para poder seguir adelante. "Tampoco iba a ser mi amigo. Es un ex. Era raro. Nunca más hablamos”, reveló.

El Pelado rehízo su vida y tras dos años de relación se casó el año pasado con Nella Ghorghor, quien es productora y modelo.